Los problemas de inseguridad la Valencia de Ribó los sufren hasta los cacos. Uno de ellos, casi cae en una alcantarilla por el mal estado de la acera cuando se escabullía del interior de una farmacia.

La oleada de robos y peleas que asola determinados barrios de la ciudad de Valencia ha sido recogida en imágenes por viandantes en diversas ocasiones. Con la entrada del año, se hizo viral el vídeo de un individuo que vigilaba desde el exterior, en el tejado contiguo, lo que acontecía dentro de una vivienda ante el asombro de los habitantes de esa casa. Pero tampoco las farmacias se han ‘escapado’. La pedanía valenciana de Benimamet lleva dos meses sufriendo una oleada de asaltos a estos establecimientos. Hasta 7 robos han padecido en ese tiempo, de los que dos se perpetraron en otras tantas farmacias en menos de una hora el fin de semana de Nochebuena y Navidad.

La inseguridad cala en los vecinos. Pero hasta los cacos sufren las consecuencias de la dejadez urbana de la Valencia de Ribó, como se puede apreciar en el vídeo que ilustra esta noticia. De repente, una alarma comienza a sonar. Y, poco a poco, amparado por la oscuridad de la noche, un hombre sale por una ventana de uno de estos establecimientos y comienza a andar como si nada pasase. Su atención se centra en no ser visto por nadie y no repara en el estado del suelo sobre el que pisa. Tanto es así, que el individuo no advierte el mal estado de la acera y está a punto de caer en una alcantarilla en la que, por un descuido, introduce hasta la rodilla de una de sus piernas. El hombre llega a tropezar y debe apoyar sus manos sobre la acera en su caída para no sufrir males mayores.

Cuando logra sacar la pierna, y ya con paso más acelerado, el individuo continúa andando y la calle vuelve a quedar en silencio. Así, son las noches en Benimamet y en algunas otras zonas de la ciudad de Valencia. Mientras, los vecinos claman por un incremento de la seguridad y la Policía Local de Valencia no da abasto para atender todas las alarmas que van surgiendo.