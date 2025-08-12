¿Qué hacer en caso de incendio? Consejos para actuar rápido y de forma segura si hay fuego y humo cerca, como ocurrió la noche del 11 de agosto, en la que muchas localidades de Madrid se cubrieron de humo y ceniza debido al incendio de Tres Cantos. El humo se pudo ver desde Alcobendas, San Sebastián de los Reyes, Colmenar Viejo, Alcalá de Henares y Barajas, entre otros puntos de Madrid. La UME desplegó un millar de efectivos para luchar contra la cadena de incendios que afectaron a seis comunidades autónomas. Un hombre murió en el incendio de Tres Cantos, a consecuencia de quemaduras sufridas por las llamas. Otro fue ingresado en el hospital.

Los incendios del 11 de agosto, con localidades como Alcobendas, Alcalá de Henares o Barajas cubiertas de humo por el incendio de Tres Cantos, demuestra que un fuego puede propagarse con rapidez y afectar a zonas lejanas. Por eso, la preparación y la respuesta rápida son esenciales para minimizar riesgos.

A continuación se pueden leer una serie de consejos para actuar rápido en caso de incendio para protegerse contra el fuego y el humo.

En caso de incendio, se recomienda actuar con rapidez pero manteniendo la calma, ya que las decisiones que se tomen en los primeros minutos pueden ser determinantes para salvar vidas.

Si hay humo o fuego cerca, lo primero es llamar al 112 para alertar a los servicios de emergencia, proporcionando la ubicación exacta y cualquier detalle relevante.

#IFTresCantos🔥 | Evacuados vecinos de Tres Cantos #Madrid, tras el incendio declarado anoche. La #GuardiaCivil ha desalojado varias urbanizaciones por la cercanía del fuego a las viviendas. Si estás en la zona, sigue las indicaciones de emergencias. ☎️ 062 Guardia Civil… pic.twitter.com/2AKgunlLoM — Guardia Civil (@guardiacivil) August 12, 2025

Medidas si el incendio está en el exterior

Aléjese de la zona afectada en dirección contraria al viento para evitar la inhalación de humo.

No intente atravesar zonas con humo espeso; la visibilidad y el aire pueden volverse irrespirables en segundos.

Si está en su vivienda y el fuego se aproxima, cierre puertas, ventanas y persianas para evitar que entren chispas o ceniza.

Mantenga un kit de emergencia a mano con linterna, agua, documentos importantes y cargador de móvil.

Si hay humo dentro de un edificio

Manténgase lo más bajo posible. El aire es más limpio cerca del suelo.

Tápese la boca y la nariz con un paño húmedo para filtrar partículas.

No utilice ascensores. Sólo las escaleras.

Si queda atrapado, indique su posición desde una ventana o balcón y llame al 112 para informar de su situación.

Prevención a largo plazo