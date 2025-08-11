Se desata otro incendio en Alcalá de Henares, donde ya había llegado el humo del fuego de Tres Cantos

La localidad de Madrid de Alcalá de Henares se encuentra cercada por el fuego y el humo este lunes 11 de agosto: se ha declarado un incendio en la vía pecuaria junto al barrio del Olivar-Las Sedas. La tarde ya había sido complicada para los vecinos, que vieron cómo el cielo se cubría de humo y caía ceniza arrastrada por el viento desde el grave incendio de Tres Cantos. Pasadas las 22:15 horas de este mismo lunes un nuevo incendio ha encendido las alarmas en Alcalá de Henares. El fuego, que se ha declarado en la vía pecuaria situada frente al barrio del Olivar-Las Sedas, quema una zona de pastos y ya es visible desde varios puntos de la ciudad.

Ahora, la amenaza se ha acercado peligrosamente a las puertas de Alcalá de Henares. Hasta el lugar se han desplazado varias dotaciones de Bomberos, Protección Civil y Policía Local, que trabajan para contener las llamas y evitar que se extiendan. El foco se encuentra detrás del Colegio San Gabriel, y la columna de humo y el resplandor de las llamas se pueden ver con claridad desde todo el barrio.

Las autoridades recomiendan cerrar puertas y ventanas para evitar la entrada de humo y cenizas en las viviendas y, sobre todo, no obstaculizar el acceso de los vehículos de emergencia. La prioridad es contener el fuego cuanto antes para que no se acerque a las zonas habitadas.

🚨Según informa Policía Local, pese al intenso humo que afecta a buena parte de la ciudad, no hay ningún foco activo en Alcalá.

Incendio en Tres Cantos

Dos hombres han sido atendidos la noche de este lunes 11 de agosto tras el incendio de vegetación registrado a última hora de la tarde en Tres Cantos y que ha obligado a desalojar varias urbanizaciones de la localidad. En concreto, sanitarios del Summa 112 han atendido este lunes a un varón con quemaduras en el 98% del cuerpo, han apuntado fuentes de Emergencias 112 Comunidad de Madrid.

Tras ser atendido en el lugar, ha sido trasladado al Hospital público La Paz en un helicóptero de Guardia Civil, han apuntado las mismas fuentes. Asimismo, se ha atendido también un varón de 83 años con dolor torácico.

En concreto, las llamas se han originado a las 19:45 horas en una zona de vegetación en la zona este del Nuevo Tres Cantos. Ante la cercanía del fuego a las viviendas, la Comunidad de Madrid ha declarado la Situación Operativa 2 del Plan de Protección Civil contra incendios forestales (INFOMA).