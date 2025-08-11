La UME se suma a los trabajos de extinción del incendio en Tres Cantos cuyo olor llega a todo Madrid

Este lunes 11 de agosto por la tarde se ha desatado un incendio en la localidad de Tres Cantos, que ha generado una enorme columna de humo visible desde varios puntos de Madrid hoy. El fuerte olor a quemado ha alarmado a miles de vecinos. El humo en Madrid hoy ha llegado a lugares como Barajas, San Sebastián de los Reyes o Alcalá de Henares. Bomberos de la Comunidad de Madrid, agentes forestales, Policía Local, Guardia Civil y la Unidad Militar de Emergencias (UME) trabajan desde primera hora de la tarde para contener las llamas del incendio de Tres Cantos, apoyados por medios aéreos que descargan agua sobre la zona afectada.

El incendio de Tres Cantos ha obligado a desalojar varias urbanizaciones y a movilizar a la UME, como se ha indicado con anterioridad. Se han desalojado Soto de Viñuelas y Fuente El Fresno, según ha apuntado Emergencias 112 Comunidad de Madrid. Igualmente, de forma preventiva, San Sebastián de los Reyes, municipio vecino de Tres Cantos, ha procedido al desalojo del polideportivo municipal Dehesa Boyal.

El fuerte viento que a última hora de la tarde ha soplado en la zona ha provocado que se extendiera de forma rápida. El fuego, que afecta a una amplia extensión de pastos, se ha iniciado sobre las 19:45 horas y avanza hacia el sur-sureste de la localidad. Por su cercanía a las viviendas, la Comunidad de Madrid ha declarado el nivel 2 del Plan de Protección Civil de Emergencias por Incendios Forestales (Infoma).

La gran cantidad de humo provocada por el incendio, sumada a las rachas de viento, ha extendido el olor a quemado a otros municipios del norte y centro de la región, como San Sebastián de los Reyes, Alcobendas e incluso zonas de la capital.

El olor a quemado es insoportable, así brilla el incendio de Tres Cantos detrás de las Cuatro Torres 😔 pic.twitter.com/cA4GWSlWwA — JTurnleft | jturnleft.bsky.social (@JturnIeft) August 11, 2025

Ante esta situación, el Ayuntamiento de Tres Cantos y Emergencias 112 han recomendado a los vecinos cerrar ventanas y puertas, y evitar desplazamientos innecesarios en las inmediaciones del fuego.

Según fuentes de Emergencias, por el momento no hay viviendas afectadas directamente por las llamas, aunque se han cortado algunos accesos a la zona para facilitar el trabajo de los servicios de extinción y prevenir riesgos.

Las autoridades mantienen la vigilancia y piden a la población seguir únicamente la información oficial a través de los canales municipales y regionales.

El incendio sigue activo y su evolución dependerá de las próximas horas, en las que se espera que los equipos desplazados logren estabilizar el perímetro para evitar que avance hacia zonas habitadas.