El PP denuncia que Baleares es la puerta de entrada de la ruta argelina a Europa por el abandono de Sánchez

La diputada del PP Baleares, Cristina Gil, ha advertido durante su intervención en la mesa redonda Por lo importante: una vida segura en la 28 jornadas interparlamentarias que el PP celebra en La Coruña, que Baleares vive una situación de emergencia migratoria sin precedentes, convertida en «la frontera sur de Europa» sin que haya una respuesta adecuada por parte del Gobierno de Sánchez, competente en materia de inmigración.

«La ruta entre el norte de África y Balears ya es una vía consolidada para las mafias, mientras Sánchez ni siquiera ofrece datos transparentes sobre llegadas, desapariciones o destinos», ha señalado.

Así, Gil ha afirmado que «España tiene derecho a decidir quién entra, cómo y para qué; a proteger sus fronteras y garantizar el orden y la legalidad. Sin embargo, Sánchez ha abandonado a Balears». En este sentido, ha recordado que, el último año de gobierno del PP, en 2018, llegaron 200 inmigrantes irregulares en todo el año, mientras que en 2025 la cifra ha superado los 7000.

«Esta situación exige una respuesta inmediata y estructural, con la implicación del Estado y el apoyo operativo de la Unión Europea», ha expuesto.

«En el PP defendemos una política de inmigración ordenada, legal y humana» y ha criticado el efecto llamada advirtiendo de que la ruta argelina hacia Baleares es la que más crece del Mediterráneo, con un crecimiento continuo año a año.

En 2023 las llegadas se cifraron en 2.278, mientras que en 2024 hubo un gran incremento que llegó a 5.882 y en 2025 se ha alcanzado un nuevo dato histórico de 7.406 personas llegadas a las costas de Balears en patera.

Uno de los puntos que más inquietud genera es el desbordamiento de los servicios de protección de menores, que se encuentran saturados por encima del 1.000% de su capacidad. Gil ha recordado que dos de cada tres menores tutelados en Baleares son inmigrantes no acompañados (menas) y que «hace tiempo que agotamos los recursos para atenderlos con la dignidad que merecen».

Ha explicado también en su intervención que el Govern de Marga Prohens está utilizando todas las vías políticas y jurídicas posibles para proteger el interés superior del menor y reclamar la figura de contingencia migratoria, con el fin de frenar traslados impuestos «de forma injusta y arbitraria».

En este sentido, ha recordado que desde diciembre de 2024 en Baleares se realizan pruebas médicas acordadas con la Fiscalía de Menores para verificar la edad de los posibles menores llegados en patera, y en el 60% de los casos se ha constatado que los supuestos menores eran adultos, lo que permite proteger a los verdaderos menores y aliviar el sistema.

Además, Gil ha destacado que Baleares ha elevado su voz a Bruselas para reclamar la activación de Frontex, ya que «la crisis migratoria es una emergencia europea».

Sin embargo, ha denunciado que actualmente no existe ninguna misión permanente porque «el Gobierno de España no la ha solicitado», a pesar de que allí donde opera Frontex la inmigración irregular se reduce significativamente.

«¿Cómo es posible que no se haya pedido su activación en la ruta que más crece en Europa?», ha preguntado Gil.

Por ello ha advertido también de la falta de medios y del déficit de agentes de las fuerzas y cuerpos de seguridad en Balears, que se cifra en unos 800 efectivos. También Ha reclamado que el complemento de insularidad sea claro, transparente y ajustado al coste real de la vida para garantizar plantillas estables y evitar que Baleares siga siendo un destino de paso para los agentes, lo que repercute directamente en la calidad del servicio.

Asimismo, Gil ha vinculado además el punto de inflexión de la crisis migratoria con el deterioro de las relaciones diplomáticas entre España y Argelia tras el cambio de postura del Gobierno de Sánchez sobre el Sáhara Occidental.

A su juicio, «es imprescindible restablecer estas relaciones, revisar y agilizar los acuerdos de devolución, reforzar el control fronterizo y actuar en origen generando oportunidades reales, además de combatir la actuación de las mafias que operan en el Mediterráneo».

Por último, ha concluido afirmando que Baleares ha actuado con responsabilidad y liderazgo, pero necesita que el Gobierno de España «abandone la inacción» dado que «somos la frontera sur de Europa. Baleares necesita soluciones reales, coordinación, recursos y liderazgo estatal y europeo. No hay política más inhumana que la que no existe».