El PP a Marlaska para acabar con la inmigración en Baleares: «Hay que empezar por cambiarlos a ustedes»

El portavoz adjunto del Grupo Popular en el Congreso de los Diputados, el ibicenco José Vicente Marí Bosó, ha aprovechado su intervención de este miércoles en el Congreso de los Diputados para acusar al gobierno de Pedro Sánchez de «convertir la inmigración en el tercer problema más grave para los españoles».

En su pregunta al ministro de interior, Marí Bosó ha señalado al Gobierno por «negar el drama humanitario que viven a diario las Islas Baleares» y se ha basado en los datos del CIS que sitúan la inmigración ilegal entre los principales motivos de preocupación para los españoles.

El portavoz adjunto del PP ha recordado que la presidenta balear, Marga Prohens, advirtió hace ya tres años del drama migratorio en Baleares mientras Marlaska “lo negaba” y el Gobierno “agraviaba a Argelia y no cubrían ni cubren las vacantes y mantienen en la indigencia los salarios a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad” en Baleares.

Ha criticado a Fernando Grande-Marlaska que “lavan su mala conciencia con palabras grandilocuentes y acusan a todo el mundo de racismo mientras los migrantes mueren en el Mediterráneo y mantienen a cientos de miles de inmigrantes en situación irregular”

El diputado del PP ha refrescado la memoria del ministro: «cuando el PP gobernaba, los “inmigrantes llegados a las costas de Baleares fueron 200 y con ustedes en 2024 fueron 5.900 y este año vamos por 5.100, consolidando una ruta para las mafias”. Baleares ya ha dado como oficial la llegada de 5.095 ilegales en pateras.

y ha concluido afirmando que para “arreglar este desastre migratorio” en Baleares, hay que «hacer lo que propone el presidente Feijóo: cambiarlos a ustedes, lucha sin cuartel contra las mafias, cooperación internacional sin agraviar a nadie, dignificación de las condiciones laborales de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y lanzar un mensaje claro de que solo admitiremos una inmigración legal”.