Moviment Mallorquinista pide al club crear la Tribuna Miquel Contestí en honor al presidente más longevo de la historia del Real Mallorca, fallecido la pasada semana en Palma a la edad de 92 años, cuyo funeral se oficiará mañana en el Arenal.

Se trataría simplemente de cambiar el nombre a la actual Tribuna Oeste, la zona más aristocrática del estadio, allí donde se ubican tanto el palco presidencial como las zonas VIP. De momento, no ha habido contestación por parte de la propiedad.

Moviment Mallorquinista se ha mostrado muy crítico con el trato dispensado por la actual directiva al ex presidente, al que se le negó de manera reiterada un homenaje en vida. De hecho, tal y como publicó OKBALEARES, la pasada semana emitieron un comunicado contra el CEO de Negocio del club, Alfonso Díaz: «Nos dirigimos a usted con profunda indignación y decepción para expresar nuestro más enérgico rechazo a la falta de reconocimiento al mejor presidente que ha tenido nuestro club, Don Miquel Contestí».

«Su legado es imborrable y su contribución al crecimiento y éxito del RCD Mallorca es indiscutible. La falta de iniciativa por parte de la dirección actual para reconocer y homenajear a D. Miquel Contestí es un insulto a su memoria y una muestra de la poca consideración que tienen hacia la historia, al escudo y la afición. Pensamos que es inaceptable que no se haya hecho nada para reconocer su contribución a nuestro club», proseguía el comunicado, para concluir con una frase lapidaria contra la actual propiedad: «La falta de haberle hecho homenaje es un reflejo de la desconexión que existe entre la dirección actual hacia la afición y el sentimiento de nuestro escudo».

La poca sintonía que existe entre el club rojillo y la directiva hace pensar que la solicitud del cambio de nombre a la tribuna caerá en saco roto, aunque lo cierto es que desde que Moviment Mallorquinista lo ha anunciado en las redes sociales las muestras de adhesión son absolutas.