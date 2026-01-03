El funeral por Miquel Contestí será el viernes 9 de enero en la iglesia de Nuestra Señora de la Lactancia, en s’Arenal, muy cerca del que ha sido durante toda su vida el domicilio particular del mejor presidente en la historia del Mallorca. Se espera una nutrida presencia de mallorquinistas, aunque Contestí era una persona muy querida no sólo en el entorno del club, sino por la práctica totalidad de la sociedad mallorquina.

Desde que ayer se conoció su fallecimiento han sido innumerables las muestras de apoyo que ha recibido la familia del que fue el presidente más longevo de la historia del club, permanenciendo en el cargo durante 13 años, desde el verano de 1978 hasta diciembre de 1991. «Hoy se nos ha ido la persona que apostó por mi y me fichó para Real Mallorca, solo puedo hablar bien de él , fue un gran presidente cuando estuve en el club, y también puedo decir que me consideraba amigo suyo, espero que el @RCD_Mallorca

le haga su merecido homenaje póstumo, DEP», publicó en su cuenta de X el ex-futbolista Antonio Orejuela, al que Contestí fichó en el verano de 1984 procedente del Salamanca.

Otro personaje relevante que también se ha manifestado ha sido el director de cine Marcos Cabotà, cuyo padre, Xavier Cabotà, fallecido hace pocos meses, fue vicepresidente con Miquel Contestí y uno de los grandes artífices de la conversión del club en SAD en 1992.