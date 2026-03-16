Un acertante se lleva el mayor premio de la historia de La Primitiva: 126 millones de euros

El bote La Primitiva de 126 millones de euros, el mayor premio de la historia del sorteo, ya tiene dueño. Un boleto validado a través del canal oficial de internet de Loterías y Apuestas del Estado ha resultado ganador al acertar la Categoría Especial (6 aciertos + el reintegro).

En total, el afortunado ha obtenido un premio de 126.469.236 euros después de que el bote de La Primitiva hubiera llegado a esa cifra después de varias semanas sin acertantes de máxima categoría.

El anterior récord era de 101 millones

Según ha informado Loterías y Apuestas del Estado, se trata del mayor premio repartido en la historia de La Primitiva. Hasta ahora, el récord lo ostentaba un premio entregado en octubre de 2015, cuando un acertante de Barcelona ganó más de 101 millones de euros.

Lo otros dos boletos de Primera Categoría (seis aciertos) han sido validados en el Despacho Receptor número 5.575 de urbanización Roquetas de Mar (Almería) y en la Administración de Loterías número 2 de Vall d’Uixó (Castellón). Ambos percibirán 364.193 euros cada uno.

Por otro lado, en el sorteo del JOKER ha habido un acertante que se lleva 1.000.000 de euros, con un boleto validado en la Administración de Loterías de Noia (A Coruña), ubicada en la Rúa do Cantón, 24.