Luz verde judicial al balizamiento de las playas cristalinas de Formentera para seguridad de sus bañistas

Luz verde de los tribunales al balizamiento de las playas cristalinas de Formentera para seguridad de sus miles de bañistas después de que el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (TACRC) haya desestimado el recurso especial interpuesto contra la adjudicación del contrato de suministro e instalación.

La resolución confirma la actuación del Consell de Formentera en el procedimiento de contratación y levanta la suspensión que afectaba al expediente, lo que permite reanudar la tramitación del contrato adjudicado a la empresa Servicios Marítimos y Subacuáticos del Delta, S.L.U.

La consellera de Medio Ambiente, Verónica Castelló, ha valorado positivamente esta resolución, que avala los criterios aplicados por la Mesa de Contratación y permite avanzar en un «servicio esencial para garantizar la seguridad de las zonas de baño y la correcta ordenación del litoral durante la temporada».

El Tribunal considera que la Mesa de Contratación aplicó correctamente los pliegos y que no hubo indefensión ni falta de motivación en la valoración de las ofertas. Asimismo, rechaza que fuera procedente permitir una enmienda posterior de la oferta recurrente, ya que esto pudo vulnerar los principios de igualdad y no discriminación entre licitadores.

Desde el Consell de Formentera se destaca que, una vez levantada la suspensión, se trabajará para agilizar al máximo los trámites necesarios para que la instalación del servicio del balizamiento pueda estar operativa lo antes posible, con todas las garantías administrativas, técnicas y de seguridad.

El Consell reitera que el balizamiento de las playas es una actuación prioritaria para proteger a los bañistas, ordenar los usos del litoral y preservar los valores ambientales de las zonas costeras de Formentera.

La resolución del tribunal es contundente y confirma que la Mesa de Contratación aplicó correctamente los criterios establecidos en los pliegos.

En este sentido, el TACRC concluye que el criterio objeto de controversia estaba configurado de forma clara e inequívoca, que la documentación presentada por la empresa recurrente no incorporaba la totalidad de la información mínima exigida para obtener la puntuación prevista y que, por tanto, la valoración efectuada por el Consell era ajustada a derecho.

Durante la tramitación del recurso, el Consell de Formentera solicitó al Tribunal el levantamiento de la suspensión del procedimiento dada la trascendencia que el contrato del balizamiento tiene para la seguridad de los usuarios de las zonas de baño y para la correcta ordenación de los usos del litoral durante la temporada turística.

El Consell defendió que el interés público asociado a este servicio esencial hacía necesario agilizar al máximo la resolución del procedimiento.

La resolución desestima íntegramente el recurso presentado, levanta la suspensión del procedimiento de contratación y permite reanudar inmediatamente las actuaciones necesarias para la ejecución del contrato.