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La hostelería ha mostrado su «disconformidad» con la aprobación este martes por parte del Consejo de Ministros del Proyecto de Ley 28/2005, de medidas sanitarias frente al tabaquismo y reguladora de la venta, el suministro, el consumo y la publicidad de los productos del tabaco, por la que se inicia el trámite parlamentario para la posible prohibición de fumar en terrazas, según informa Hostelería de España.

En concreto, la patronal hostelera ha precisado que esta aprobación por parte del Consejo de Ministros no supone la entrada en vigor de la prohibición de manera inmediata, sino que marca el inicio del trámite parlamentario establecido.

De esta forma, Hostelería de España ha indicado que esta medida tendría una «eficacia muy limitada» y precisa que podría desplazar los encuentros con fumadores a espacios cerrados como los domicilios, aumentando la exposición al humo, y fomentar el consumo desordenado en las inmediaciones de las terrazas, donde no hay lugares habilitados para los residuos, con el consiguiente perjuicio para el entorno y los vecinos.

En el contexto actual, los hosteleros han señalado que actualmente existe una «buena convivencia» entre fumadores y no fumadores en las terrazas. Según una encuesta realizada por 40dB junto con Hostelería de España el pasado año, un 69,3% de los españoles considera que las campañas de información y sensibilización son más efectivas para reducir el consumo de tabaco que las prohibiciones directas.

Efecto negativo para el turismo

Por otro lado, Hostelería de España ha alertado del impacto negativo que esta medida puede tener para el turismo y la imagen internacional del país, ya que España se convertiría en una excepción dentro de Europa, donde sólo Suecia mantiene una prohibición total similar.

Así, recuerda que países como Francia han optado por excluir expresamente las terrazas de sus restricciones para no perjudicar a la hostelería ni al turismo.

La patronal hostelera cree que se generaría «especial confusión» entre los millones de turistas que visitan España cada año -cerca de 97 millones de turistas en 2025-, en un país donde el sector turístico representa uno de los principales motores económicos.

Asimismo, supondría una carga añadida para los trabajadores del sector, que se verían obligados a asumir funciones de vigilancia que no les corresponden, lo que podría generar «situaciones indeseadas» con la clientela.

El presidente de Hostelería de España, José Luis Álvarez Almeida, ha reiterado la «voluntad de diálogo» con las autoridades e insta a todas las fuerzas políticas a valorar todos estos hechos. «La convivencia, el respeto y el sentido común debe seguir liderando la convivencia entre nuestros clientes», ha señalado.

«Las terrazas son un espacio clave para la vida social y económica del país, y cualquier decisión debe valorar con seriedad su impacto real en términos de empleo, actividad empresarial, competitividad turística y experiencia de los clientes», ha recordado.