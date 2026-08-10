El plan alternativo que podría seguir Alcaraz antes del US Open: el torneo de Winston-Salem como prueba

Alcaraz se abre paso entre la incertidumbre. Sigue de baja desde que el pasado 14 de abril se lesionara la muñeca derecha. Se retiró del Godó y desde entonces, fundido a negro. No ha vuelto a disputar partido alguno. Los tiempos han sido marcados bajo el prisma de la cautela. Mejor volver bien que volver rápido y recaer.

Alcaraz no llega a tiempo a Cincinnati, por lo que el ATP 250 de Winston-Salem aparece como el último torneo para coger rodaje de cara al US Open, su principal objetivo de la temporada. Nueva York es el gran propósito del murciano. Es el último Grand Slam del año y, para mayor motivación, defiende la corona de 2025.

Cabe recalcar que Cincinnati nunca fue una certeza, sino más bien una esperanza en función del desarrollo de la recuperación. Su ausencia tampoco significa una recaída, sino una decisión consensuada para que la vuelta sea lo más segura posible. Ni tanto ni tan calvo. Por ello, si Alcaraz quiere coger ritmo, podría disputar el Winston-Salem durante la semana previa del US Open.

Sería una opción con pocas probabilidades de convertirse en realidad, pero sí para tener en cuenta. En cualquier caso, sería el escenario más optimista, pues Alcaraz no disputará torneo alguno hasta que sus sensaciones lo permitan. Este jueves se cumplen cuatro meses desde la última vez que Alcaraz empuñó la raqueta. Desde entonces se ha perdido la segunda parte de la gira de tierra batida y la temporada completa de hierba.

Su recuperación entra en la etapa final, ergo, su regreso cada vez es más cercano. La lesión exacta de Carlos Alcaraz no se conoce. Se trata de una tenosinovitis de De Quervain, nombre técnico de la dolencia que afecta al número 2 del circuito ATP, podría hacerle perder la temporada y hasta obligarle a cambiar la técnica de golpe.

Es la inflamación de la vaina sinovial que recubre un tendón, en este caso el del dedo pulgar de la muñeca dañada, y que causa dolor, rigidez y limitación funcional. Es una dolencia común en los tenistas y que se da habitualmente por sobrecarga al repetirse constantemente el mismo movimiento. Alcaraz mira al US Open. ¿Lo permitirá su muñeca?