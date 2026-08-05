Malas noticias para Alcaraz: no jugará en Cincinnati

Carlos Alcaraz retrasa su regreso a las pistas. El tenista español no jugará el Masters 1000 de Cincinnati, que se disputará entre el 13 y el 23 de agosto, porque todavía no se ha recuperado del todo de su lesión en la muñeca derecha. El de El Palmar ha decidido retirarse del torneo estadounidense para seguir con su «proceso de recuperación».

«Carlos Alcaraz se ha retirado del Abierto de Cincinnati. Deseando lo mejor a nuestro campeón de 2025 en su proceso de recuperación. ¡No podemos esperar para darte la bienvenida el próximo año!», indicó este miércoles la organización del Cincinnati Open desde la red social X.

Alcaraz lleva de baja por esa lesión en su muñeca derecha desde el pasado 15 de abril, cuando abandonó la 73.ª edición del Trofeo Conde de Godó. Posteriormente, se ha perdido varios torneos, incluidos Roland Garros y Wimbledon del Grand Slam, pero sí está inscrito en la lista de participantes del cuadro individual masculino en el próximo US Open.

Ese cuarto y último certamen del Grand Slam en esta temporada se disputará del 30 de agosto al 13 de septiembre, igualmente sobre pista dura, en Nueva York (Estados Unidos). Si se recupera a tiempo de su lesión, el jugador de El Palmar volverá en las instalaciones de Flushing Meadows a la reñida lucha que mantenía con el italiano Jannik Sinner.