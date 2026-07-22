Ya es oficial: Carlos Alcaraz luchará por revalidar su título en el US Open

Carlos Alcaraz volverá a competir en el US Open dentro de un mes y podrá luchar por revalidar su título conquistado el año pasado. El tenista murciano ya aparece de manera oficial inscrito en la lista de participantes del cuadro individual masculino en el próximo US Open, cuarto y último ‘Grand Slam’ de esta temporada y que se disputará sobre pista dura en Nueva York (Estados Unidos) del 30 de agosto al 13 de septiembre.

«El mayor espectáculo del tenis ya tiene su elenco tras la publicación de las listas de participantes individuales del US Open 2026», indicó la organización del torneo el pasado martes en su página web oficial.

«Entre los principales tenistas que competirán en Nueva York se encuentran los números 1 del mundo, Aryna Sabalenka y Jannik Sinner», añadió ese mismo comunicado ‘online’ sobre la bielorrusa y el italiano, grandes reclamos para cuando empiece el certamen en Flushing Meadows.

«Sabalenka aspira a convertirse en la primera mujer en ganar tres títulos consecutivos del US Open en individuales desde Serena Williams (2012-14)», subrayó la organización del torneo en su nota de prensa.

En ese listado les siguen los números 2 del mundo. En el caso de las mujeres, aparece la kazaja Elena Rybakina, vigente campeona del Abierto de Australia; y en el caso de los hombres, aparece el alemán Alexander Zverev, vigente campeón de Roland Garros y subcampeón de Wimbledon.

«El vigente campeón individual masculino, Carlos Alcaraz, buscará su tercer título del US Open, mientras que la finalista individual del US Open 2024, Jessica Pegula, es la estadounidense mejor clasificada en ambas listas de participantes, ocupando el puesto número 3 del mundo», recalcó el texto de prensa del torneo americano, confirmando así la presencia del español.

No en vano, Alcaraz lleva de baja por una lesión en su muñeca derecha desde el pasado 15 de abril, fecha en la que anunció su abandono de la 73.ª edición del Trofeo Conde de Godó. Posteriormente, se perdió varios torneos, incluyendo Roland Garros y Wimbledon. Por ello, esta aparición en la lista de participantes es el paso previo a su regreso oficial.