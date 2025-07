Todo lo que ha perdido Alcaraz en la final de Wimbledon: un récord único, 700 puntos y 1,75 millones

Corrobora Sinner en Wimbledon su venganza. Lo hace sin rastro alguno de rabia, más desde el plano personal que otra cosa. Ha conseguido levantarse en poco más de un mes de la final de Roland Garros en la que Alcaraz se impuso tras levantar tres bolas de partido. Le niega al murciano su tercer título en el All England Club y se corona por primera vez sobre la hierba.

Confirma el italiano la batalla por el trono del tenis tras otra guerra contra su archienemigo. De la tierra batida de París a la hierba de Londres, próxima parada la pista dura de Nueva York. En la Gran Manzana aterrizará un Alcaraz renovado, pues le toca empezar de cero. La derrota en Wimbledon así le obliga. En Londres acaba una racha triunfal de 24 victorias consecutivas que era la décima mejor secuencia de siempre en el tenis.

Se queda a una victoria de igualar la novena de Jim Courier en 1992, aunque todavía queda lejos la más larga de la historia, las 43 victorias de Novak Djokovic entre 2010 y 2011. La derrota contra Sinner también tiene su repercusión en el ranking ATP, en el que Alcaraz persigue el número uno del mundo defendido por Sinner.

El murciano defendía en el All England Club los 2.000 puntos de campeón de la temporada pasada. Al quedar subcampeón suma 1.300, lo que se traduce como la pérdida de 700 puntos. Mientras que Sinner suma 1.600, pues el curso anterior sólo se llevó los 400 al llegar a cuartos y esta temporada los 2.000 de campeón. Por lo tanto, el murciano se queda a poco más de 3.500 puntos en el ranking ATP.

Además de todo ello, el premio económico que se embolsa no es el más elevado del torneo. Sí el segundo que más como subcampeón. Un botín de 1,75 millones de euros, la mitad que Sinner. Por lo tanto deja de ganar otros 1,75 millones. La derrota no echa por tierra el buen hacer de Alcaraz a lo largo de todo el torneo en el que ha ido de menos a más.

«Es difícil perder, pero tengo que felicitar a Jannik hoy y cada semana. Mereces el triunfo por todo el buen tenis que practicas. Contento por ti y contento de crear esta rivalidad contigo. Estoy orgulloso de todo lo que he hecho estos últimos meses donde me he sentido otra vez contento en la pista. Gracias a mi equipo y a mi familia. Quiero seguir disfrutando en la pista y volveré el año que viene. Wimbledon es el torneo más bonito que tenemos en el circuito. Me encanta el ambiente y volveré el año que viene».