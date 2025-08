Sainz: «Cuando no nos pasan cosas, voy rápido con el coche»

Carlos Sainz trató por todos los medios salvar los muebles en el Gran Premio de Hungría. Después de vaticinar en la clasificación que el coche iba a sufrir en Hungaroring, el piloto madrileño se mostró satisfecho con lo logrado pese a quedarse lejos del sueño de haber sumado puntos antes del comienzo de vacaciones.

«Hemos hecho lo que hemos podido a ver si sonaba la flauta en l primera vuelta. Hemos intentado hacer dos paradas y se ha demostrado que haciendo solo una era lo más seguro y lo que te iba a llevar a los puntos. Daba igual lo que hubiésemos hecho porque íbamos a quedar P13 O P12. Hemos acabado P14 por el incidente con Gasly.

«En la segunda curva he llegado yo por delante, por fuera y él ha perdido el control, ha bloqueado y me ha sacado fuera. Hoy no se podía hacer más, nos ha faltado ritmo todo el fin de semana», expresó ante los medios.

En las primeras vueltas despertó ilusión al pasar a Lewis Hamilton y rozar el top-10, pero el monoplaza no le acompañó en la guerra y terminó decimocuarto. Una posición que no le permitió escalar puestos en la clasificación general, ocupando el puesto 16º con la esperanza de aprovechar los escenarios donde Williams son más fuertes.

«Las sensaciones antes del verano son malas la verdad porque la temporada está siendo muy dura, con muchos altibajos. más bajos que altis… Este fin de semana demuestra que, cuando no nos pasan cosas, voy rápido con el coche. Ha habido fines de semana en los que había muchos puntos que coger, no lo hicimos y nos ha costado mucho esta primera mitad»

Sainz y Williams, mucho trabajo por hacer

A pesar de que gozarán de tres semanas de vacaciones, tanto Sainz como la escudería británica necesita un cambio de rumbo urgente. El monoplaza no ha respondido hasta la fecha y sumar puntos se le está resistiendo bastante a Carlos Sainz, al igual que su compañero Albon que terminó decimoquinto en Hungría.

Hasta el 31 de agosto que se retome la competición con el Gran Premio de Países Bajos, Williams tiene tiempo de hacerle cambiar de perspectiva al madrileño. Una labor muy complicada teniendo en cuenta cómo está siendo el rumbo.