En los peores momentos es donde siempre sale lo mejor de las personas. Así está sucediendo también en esta ola de incendios, que vuelve a demostrar la importancia de la solidaridad, la colaboración y el apoyo mutuo a la hora de afrontar catástrofes de estas dimensiones.

Sobre todo cuando sabemos que toda ayuda va a ser necesaria para las víctimas de unos fuegos que no sólo han provocado la quema de más de 400.000 hectáreas de territorio, sino que también han arrasado con las viviendas y los negocios de miles de víctimas que en breve tendrán que afrontar una dura lucha para intentar recuperar sus vidas.

Según cálculos de diversos expertos, los costes económicos de los incendios van a superar los 10.000 millones de euros: 8.000 relacionados con las labores de extinción, y otros 2.000 más para restaurar las zonas afectadas. Las pérdidas son particularmente dramáticas para el campo, superando los 700 millones de euros, según la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG).

Viviendas y negocios

Pero no sólo sufrieron daños los bosques y las explotaciones agrícolas y ganaderas, sino que también han sido alcanzadas por las llamas miles de viviendas y pequeños negocios, como los alojamientos de turismo rural, que han sufrido innumerables cancelaciones y pérdidas de ingresos, situación que probablemente continuará hasta que no se restauren los entornos naturales.

Un escenario desolador que suele ser el habitual tras toda catástrofe natural. Así lo pudimos comprobar también con la DANA de Valencia, en la que son patentes los paralelismos. Además de dejar 228 fallecidos, las inundaciones causaron innumerables pérdidas materiales para el tejido productivo y las viviendas de más de 17.000 millones de euros, según el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (Ivie).

Cifra que supone alrededor del 20% de los activos públicos y privados ubicados en los lugares alcanzados por las riadas, incluyendo viviendas, comercios, industrias, bienes agrícolas, maquinaria, equipamiento e infraestructuras.

Ayuda tras la ayuda

«Todo mi alrededor estaba siendo arrasado por el agua y el barro sin esperarlo. Lo hemos pasado muy, pero que muy mal y hoy vengo a daros las gracias porque sin vuestro apoyo todo hubiera sido aún más difícil. Gracias por vuestra ayuda», escribió en redes sociales Aída Casanova, abogada de familia y violencia de género y una de las muchas afectadas por la DANA.

«Y me refiero tanto a los que se metieron hasta las rodillas en el lodo para limpiar, como a todas las personas que estuvisteis mandándonos cosas que necesitábamos y a las tantísimas que me disteis amor a través de la pantalla», añade la letrada, que ahora ha querido devolver toda esta ayuda a las víctimas de las llamas.

En otro reciente mensaje en redes, Casanova ha realizado un importante anuncio. «Para aquellas personas que estáis afectadas por los incendios y que, por desgracia, vais a tener que preparar todas las fotos y facturas de los daños que habéis sufrido en vuestras casas y negocios para enviárselas al perito y recibir la correspondiente indemnización: atención, porque esto os interesa», insiste la abogada.

Excel gratuito

En su día, Casanova tuvo que preparar toda esta documentación para reclamar al seguro los daños derivados de la DANA. Momento en el que le resultó de gran utilidad un Excel en el que figura toda la información requerida. Una hoja de cálculo que ahora ha decidido poner a disposición de los damnificados por los fuegos de forma gratuita.

«Ahora vosotros estáis sufriendo unos incendios devastadores y horribles y yo no sé bien cómo ayudaros y está claro que lo primero es apagar esos juegos, pero quiero que sepáis que tenéis a vuestra disposición un Excel detallado, completo y con todas las fórmulas, completamente gratuito, a vuestra disposición».

Para acceder a este documento no es necesario dar el mail ni registrarse en ninguna web. El enlace para descargarlo está en su perfil de Instagram. También se puede acceder a través de una búsqueda en Google con las palabras: Excel Dana Aida Casanova. Igualmente, se puede descargar desde aquí.

No estáis solos

«Sólo quiero intentar encontrar la forma de ayudaros un poquito y que sintáis que no estáis solos. Sé lo que es el dolor de ver tu pueblo devastado y todos vosotros nos ayudasteis tanto con la DANA que ojalá, esto os sirva de algo», desea la abogada.

En estos tiempos tan complejos, en los que parece que la aparición de fenómenos extremos como los incendios y las inundaciones va a ser cada vez más frecuentes, debido al cambio climático, sin duda que va a resultar imprescindible que dejemos atrás el individualismo y que pensemos en el bien común.

Por este motivo son tan importantes acciones como las de Casanova, que nos muestran el camino que debemos seguir para afrontar de la mejor manera posible esta emergencia climática y social.