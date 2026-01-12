Las plantas de interior son mucho más que pequeños adornos naturales que dan vida y color a las diferentes estancias del hogar. Hablamos de las que a menudo se convierten en nuestras mejores aliadas para purificar el aire, sobre todo cuando la ventilación es limitada y nos encontramos expuestos a materiales que liberan compuestos químicos potencialmente dañinos.

Pinturas, barnices, textiles sintéticos, espumas, microplásticos, productos de limpieza… Estamos rodeados de multitud de sustancias tóxicas en el lugar en el que pasamos más tiempo. Por este motivo, resulta conveniente contar con algunas plantas de interior con el fin de suavizar la sensación de aire cargado, aportar humedad y ayudar a que el entorno doméstico resulte más saludable.

Lo que no mucha gente conoce es la relación tan directa que existe entre la aventura espacial y las plantas de interior. Pero en el fondo, es totalmente lógico, debido a que los astronautas pasan muchos meses encerrados, y abrir la ventana no es una opción en el espacio. Esa es la razón por la que la NASA decidió analizar las capacidades purificadoras de las plantas.

Reducir la contaminación

El resultado de este trabajo fue el estudio titulado Plantas de interior para reducir la contaminación del aire, publicado en 1989, y que sirvió para dar a conocer las propiedades de varias especies vegetales para eliminar sustancias contaminantes, principalmente benceno, tricloroetileno y formaldehído, compuestos orgánicos volátiles (COV) muy comunes en espacios cerrados y que pueden afectar a la salud.

En el marco de esta investigación, la NASA realizó experimentos en cámaras selladas donde se comprobó la acción de diferentes plantas sobre estos contaminantes. Los resultados pusieron de manifiesto que ciertas especies son especialmente efectivas a la hora de absorber las toxinas, no sólo mediante sus hojas, sino también a través de los microorganismos existentes en la tierra de sus propias macetas.

Los autores de esta investigación también propusieron combinar plantas con filtros de carbón activo para purificar el aire en entornos sellados, como los propios de estaciones espaciales u oficinas herméticas.

Plantas recomendadas

Entre las plantas que se mostraron más eficaces para eliminar las toxinas del aire se encuentran las siguientes:

Poto (Epipremnum aureum) : es muy popular debido a que no requiere grandes cuidados y además es fácil de encontrar en tiendas y viveros.

: es muy popular debido a que no requiere grandes cuidados y además es fácil de encontrar en tiendas y viveros. Lirio de la paz (Spathiphyllum wallisii) : puede sobrevivir sin apenas agua ni luz. Absorbe todos los contaminantes analizados en el estudio.

: puede sobrevivir sin apenas agua ni luz. Absorbe todos los contaminantes analizados en el estudio. Palmera de bambú (Chamaedorea seifrizii) : pueden llegar a crecer hasta tres metros de altura, y además de eliminar formaldehído, también funciona contra xileno y amoníaco, según estudios posteriores.

: pueden llegar a crecer hasta tres metros de altura, y además de eliminar formaldehído, también funciona contra xileno y amoníaco, según estudios posteriores. Lengua de suegra (Sansevieria trifasciata) : muy habitual en decoración de interiores, destaca por su capacidad para sobrevivir en condiciones desfavorables. Elimina los tres COV del estudio, además de xileno y tolueno.

: muy habitual en decoración de interiores, destaca por su capacidad para sobrevivir en condiciones desfavorables. Elimina los tres COV del estudio, además de xileno y tolueno. Árbol del caucho (Ficus robusta) : es altamente resistente a las enfermedades y además ayuda a mantener húmedo el ambiente, pero es importante tener presente que es una planta que crece muy rápido y que necesita espacio.

: es altamente resistente a las enfermedades y además ayuda a mantener húmedo el ambiente, pero es importante tener presente que es una planta que crece muy rápido y que necesita espacio. Areca (Dypsis lutescens) : además de su atractivo y exótico aspecto, puede adaptarse a diferentes condiciones de humedad y de luz, así como ayudar a reducir partículas en suspensión.

: además de su atractivo y exótico aspecto, puede adaptarse a diferentes condiciones de humedad y de luz, así como ayudar a reducir partículas en suspensión. Drácena de hoja fina (Dracaena marginata) : además de su efectividad para eliminar compuestos químicos nocivos del aire, destaca por su resistencia y además es fácil de mantener.

: además de su efectividad para eliminar compuestos químicos nocivos del aire, destaca por su resistencia y además es fácil de mantener. Tronco de Brasil (Dracaena fragrans): esta popular planta de interior de aspecto tropical requiere pocos cuidados, lo que la convierte en una opción perfecta para principiantes.

Ventilación y sistemas de filtración

Estudios más recientes que el de la NASA también sostienen que las plantas de interior contribuyen a reducir la contaminación del aire en un entorno cerrado, pero conviene hacer una aclaración: ninguna planta puede sustituir por completo a una ventilación adecuada o a sistemas de filtración en viviendas que sufren un problema grave de contaminación.

Por otro lado, más allá de la absorción de toxinas, las plantas purificadoras aportan otros beneficios relevantes. Por ejemplo, aumentan los niveles de humedad, lo que reduce la sequedad ambiental típica del invierno. También favorecen la sensación subjetiva de bienestar, algo ampliamente estudiado en el ámbito de la psicología ambiental.

Luz y riego

El mantenimiento de una planta de interior depende de una serie de cuidados básicos que tienen que ver, especialmente, con la luz y el riego. La mayoría de estas especies prefieren luz indirecta y riegos esporádicos que eviten el encharcamiento.

También es recomendable limpiar las hojas cada dos semanas para retirar el polvo y favorecer el intercambio gaseoso, y girar ligeramente la maceta para que todas sus hojas reciban luz por igual y crezcan de forma equilibrada.

En invierno conviene alejarlas de radiadores y en verano, hay que protegerlas del sol directo que puede quemar las hojas. Con estos cuidados mínimos, la mayoría de especies mencionadas llegarán a vivir muchos años sin requerir grandes conocimientos de jardinería.

Hogares más agradables

Las plantas no van a purificar el aire de tu casa como un sistema de filtración avanzado y conviene decirlo con claridad. Pero tampoco son sólo decoración: crean hogares más agradables, ayudan a mantener una humedad más equilibrada, aportan bienestar emocional y reducen ciertamente la presencia de ciertos compuestos tóxicos, mostrándose efectivas cuando no se trata de un entorno excesivamente contaminado.

Si vives en una zona urbana alejada de espacios verdes, crear un pequeño ecosistema doméstico mediante estas plantas puede servir para transformar tu casa en un lugar más amable, más humano y un poco más saludable.