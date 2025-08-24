Enchufismo hasta en la Dirección General de Protección Civil

Cuentan que la tal Virginia Barcones, militante y carnet del PSOE como único aval de garantía curricular para la función que presume, es una incompetente que sólo manifiesta ardor guerrero para defender al partido que le da de comer. Afirman fuentes de su Dirección General que tardó cinco días en poner en marcha los medios de otras comunidades y unos cuantos más de los internacionales.

Subrayan dichas fuentes que eso mismo es lo que hizo cuando la DANA valenciana y que si algo hay que destacar en la señora Barcones es su capacidad, eso sí, para manipular y mentir. He oído un vídeo en el que toda ufana y prepotente, intenta desesperadamente convencer de que su gestión ha sido maravillosa, incomparable, soberbia.

Buena señora, si su gestión hubiese sido tan guay no hubiera tenido a los presidentes de las comunidades autónomas reiterando la ayuda gubernamental y del mismo modo las ayudas internacionales hubieran estado en pocas horas en aquellos lugares necesarios.

En realidad, tras siete años largos de largo sanchismo, el enchufismo en un sector clave para la seguridad de los contribuyentes es una gota más en el haber de este desgobierno que, además, tiene acreditado que es gafe. Alguien me dirá que en otros gobiernos también hubo enchufismo, clientelismo, amiguismo a la hora de cooptar a cargos de mediocre talento y escasa preparación.

Evidentemente, sí los hubo. Pero es difícil encontrar ejemplos tan meridianos y tan descriptibles como en el actual poder ejecutivo. Barcones es paradigma de todo lo que aquí se denuncia. Porque cuando la DANA, los servicios estatales de Protección Civil quedan al pairo de una riada que no entiende de bobadas, religiones caducas y causas inventadas.

Los cargos vacuos y las personas sin el talento necesario para ocupar responsabilidades deben dejarse exclusivamente para casos como los del Hipódromo de Madrid o la jefatura de las aceitunas negras.

Si alguien alberga todavía alguna duda de que estos ganapanes deben irse directamente al averno e instalarse durante una larga temporada en el cómodo paro antes de que liquiden definitivamente un gran país que fue, aquí tienen otra prueba más.

Para finalizar, los servicios al PSOE de la gran Virginia Barcones en Protección Civil, le suponen a la sujeta unos ingresos de 105.000 euros del ala, a los que hay que sumar bagatelas varias, coche oficial y mamandurrias que quizá no se conozcan.

¿Me han entendido?