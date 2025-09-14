Terror por lo que llega a España: la AEMET alerta de lo que viene con «chubascos fuertes»

La AEMET lanza una importante alerta por lo que llega a España, será mejor que nos preparemos para lo peor. Los expertos del tiempo están actualizando una y otra vez unos mapas que no traen buenas noticias. Estamos atravesando un mes de septiembre en el que parecerá que el tiempo se convierte en uno de los grandes enemigos. Afrontaremos un giro radical que puede acabar siendo el que nos golpeará de lleno en esta receta final del fin de semana que tenemos por delante.

Sin duda alguna, los chubascos fuertes y la situación de inestabilidad que nos acompañará pueden acabar siendo lo que nos haga reaccionar a tiempo. Con la mirada puesta a una nueva realidad que puede acabar siendo lo que nos hará ver este otoño como algo que se anticipa y llega con toda la fuerza del momento. Será mejor que nos preparemos para lo que puede pasar en este fin de semana en el que la situación va cambiando por momentos. Es hora de visualizar lo que está por llegar en unas jornadas de lluvias intensas en las que el mal tiempo será el protagonista.

España se prepara para lo que llega

Será mejor que nos empecemos a preparar para dar un giro radical a una serie de elementos que pueden acabar marcando una diferencia importante en todos los sentidos. Por lo que, habrá llegado el momento de apostar claramente por una serie de fenómenos que parecen que serán los claros protagonistas de estas jornadas que nos están esperando.

Parece que el verano no quiere dejarnos, pero el otoño tampoco renuncia a empezar a hacer acto de presencia. Este aumento de temperaturas, sumadas a un marcado descenso, pueden acabar siendo los que nos harán sacar la chaqueta antes de tiempo o dejarla escondida.

El calor intenso de las horas centrales del día, sumado a unas noches en las que el termómetro puede descender, especialmente con la llegada de algunas lluvias abundantes, puede, realmente, cambiarlo todo y hacerlo de tal forma que deberemos estar preparados.

La oscilación térmica depende también de estas borrascas que llegan con fuerza y acaban convirtiéndose en una amenaza constante. Lo que está por llega, podría acabar marcando una diferencia importante a estas alturas del mes de septiembre en el que todo puede ser posible.

La AEMET lanza una alerta por fuertes chubascos

«Se prevé una situación de estabilidad con cielos poco nubosos o despejados en la mayor parte del país. No obstante, en la fachada oriental peninsular la entrada de una masa húmeda mediterránea dejará abundante nubosidad baja con precipitaciones, en general débiles y dispersas, pero que en litorales de Tarragona y Castellón podrían ser localmente fuertes al principio, y una tendencia a abrirse cada vez más claros. Asimismo, la entrada de una masa húmeda atlántica dejará cielos nubosos o cubiertos con precipitaciones débiles y dispersas en el oeste de Galicia, También se espera nubosidad baja en el norte de las islas Canarias de mayor relieve, y por la tarde intervalos de nubosidad de evolución en interiores del tercio este peninsular. Probables bancos de niebla matinales en interiores de los tercios norte y este peninsular y puntos de Baleares, con posibles brumas costeras en Alborán y litoral atlántico gallego. Temperaturas máximas en descenso en la Comunidad Valenciana, Murcia, Almería y zonas aledañas, así como localmente en otros puntos de la costa mediterránea. Por el contrario aumentarán en Canarias, Ceuta, Melilla y mitad norte peninsular, de forma localmente notable en el Cantábrico oriental interior y alto Ebro. En general pocos cambios en el resto».

Siguiendo con la misma previsión: «Se superarán los 36-38 grados en el Guadalquivir. Mínimas en aumento en el tercio noroeste peninsular, con descensos en el Ebro y otras depresiones del nordeste y con pocos cambios en el resto. No bajarán de 20 grados en litorales mediterráneos y Guadalquivir. En Canarias soplará alisio con intervalos de fuerte y rachas muy fuertes. En la Península y Baleares soplarán vientos flojos en general, con intervalos moderados en litorales, especialmente en los del norte de Galicia con posibles intervalos fuertes. Predominará la componente este en el Levante y cuadrante sureste peninsular, con poniente en el Estrecho y Alborán rolando a levante, y predominio de componentes oeste y norte en el resto».

Las alertas estarán activadas: «posibles chubascos fuertes en litorales de Tarragona y Castellón durante la primera mitad del día. Temperaturas máximas significativamente elevadas en el Guadalquivir, con aumentos localmente notables en el Cantábrico oriental interior y alto Ebro. Rachas muy fuertes de viento en Canarias».

Tendremos que prepararnos para estas tormentas intensas que golpearán una parte de lo más vulnerable del territorio con más de una sorpresa que debemos tener en consideración en estos tiempos que corren, el otoño llega, pero cuidado que puede irse antes de lo que pensaríamos.