Ni Jorge Rey ni la AEMET: el antiguo refranero español confirma el tiempo que nos espera este 2026
Toma nota de cómo saber el tiempo que nos espera en 2026 según el refranero español
La AEMET avisa de un giro radical del tiempo: el cambio drástico de temperaturas va a alcanzar hasta 150 l/m2 en estas zonas
Todo sobre Roberto Leal: edad, su mujer, su hija, qué ha estudiado y cuántos idiomas habla
Quién es Lalachus: edad, su nombre real, dónde nació, cómo se hizo famosa y su pareja
Al antiguo refranero español confirma el tiempo que nos espera este 2026, no tendremos que estar pendientes de Jorge Rey o de la AEMET, sólo necesitamos el calendario. Vivimos unos días en los que cada detalle cuenta y en especial, si tenemos en cuenta una serie de peculiaridades que deberemos empezar a poner en práctica. Estamos pendientes de un tiempo que ahora como hace unas décadas, es determinante para conseguir que nuestro día a día o incluso nuestra empresa sea lo más correcta posible.
Nos hemos habituado a ver un tiempo que marca el presente, aunque quizás tengamos la llave del futuro si recordamos aquellos dichos populares que hace unos años nuestros abuelos o abuelas sabían de memoria. Tuvimos el placer de levantarnos cada día con la mirada puesta a una serie de peculiaridades que pueden acabar siendo lo que nos marcará en estos días que tenemos por delante. Un cambio de tendencia que, sin duda alguna, podemos recuperar y quizás sea más efectivo que el mismísimo Jorge Rey o la AEMET, la tradición nunca falla, lo hace de tal forma que nos descubre algunos detalles del todo inesperados.
Ni la AEMET ni Jorge Rey
Gracias a la AEMET disponemos de una serie de mapas del tiempo que nos ayudan a descubrir una precisa previsión del tiempo, al momento. La meteorología no deja de ser pura estadística que se va cumpliendo o no, por momentos, pero siempre dispone de ciertas peculiaridades.
Estamos ante una serie de cambios que pueden acabar generando más de una sorpresa del todo inesperada. En estos días en los que los mapas del tiempo no serán lo único que vamos a poner en práctica para acabar consiguiendo aquello que deseamos y más.
Jorge Rey es una joven promesa del campo de la predicción del tiempo que deja a un lado las tecnologías. Nos sorprendió hace unos años cuando aún cursaba la ESO y predijo con total exactitud lo que pasaría con Filomena, parecía imposible, pero no dudó en decirnos que las señales de las Cabañuelas indicaban que llegaría una nevada que haría historia.
Quizás gracias a este joven nos dimos cuenta que, la tradición siempre acaba siendo uno de los elementos que vamos a acertar con pequeños ajustes que pueden acabar generando más de una sorpresa inesperada. Este refranero español puede ser más exacto de lo que nos imaginaríamos.
Confirma el tiempo que nos espera en 2026 el refranero español
Los expertos de EstudioSampere no han dudado en recuperar algunos de los refranes sobre el clima más importantes que pueden ayudarnos a saber qué es lo que nos espera en este 2026:
- “Año de nieves, año de bienes” Este refrán tiene su origen en la agricultura. Parece ser que la nieve es buena para los cultivos ya que crea una capa de protección para la temperatura.
- “Al mal tiempo, buena cara” Esto significa que aunque haga mal tiempo, lluvia, frío, nieve, viento, debemos afrontar el día de manera positiva y no dejar que el clima nos estropee el día. Es un refrán sobre el tiempo pero también es aplicable a cualquier momento de la vida en el que tengamos un problema o dificultad.
- “Cuando marzo mayea, mayo marcea” Si te alegra que en marzo haga buen tiempo, no te entusiasmes mucho, ya que significa que en mayo hará frío. Utilizamos este refrán cuando en marzo o en mayo, el clima no es el apropiado de esa época del año.
- “En abril, aguas mil” En el mes de abril tenemos muchas lluvias, y este refrán tan solo nos lo recuerda. Tal cual.
- “Marzo ventoso y abril lluvioso hacen a mayo florido y hermoso” Este refrán habla sobre los distintos climas que se pueden dar durante la estación de primavera. Significa que si tenemos viento en marzo y lluvia en abril, la naturaleza estará muy bonita y verde en el mes de mayo.
- “Hasta el cuarenta de mayo, no te quites el sayo” Es uno de los refranes más fidedignos a la realidad. Y esto es porque normalmente, hasta el 40 de mayo, es decir, el 10 de junio, las temperaturas todavía no son lo demasiado altas como para quitarse la chaqueta.
- “Septiembre, o seca las fuentes, o se lleva los puentes” El clima de septiembre es extremo, o es muy seco o se producen fuertes lluvias que pueden causar inundaciones y en consecuencia producir destrozos.
- “Cuando el grajo vuela bajo, hace un frío del carajo” El grajo es un ave. Cuando las temperaturas son tan bajas que el aire se vuelve denso, los pájaros tienen dificultad para volar y por esta razón bajan la altura de su vuelo.
- “Nueve meses de invierno y tres de infierno” Este refrán habla de lo fríos que son los meses de otoño, invierno y primavera, y del muchísimo calor que sufrimos los meses de verano en muchas zonas de España.