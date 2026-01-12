Ni Jorge Rey ni la AEMET: el antiguo refranero español confirma el tiempo que nos espera este 2026

Al antiguo refranero español confirma el tiempo que nos espera este 2026, no tendremos que estar pendientes de Jorge Rey o de la AEMET, sólo necesitamos el calendario. Vivimos unos días en los que cada detalle cuenta y en especial, si tenemos en cuenta una serie de peculiaridades que deberemos empezar a poner en práctica. Estamos pendientes de un tiempo que ahora como hace unas décadas, es determinante para conseguir que nuestro día a día o incluso nuestra empresa sea lo más correcta posible.

Nos hemos habituado a ver un tiempo que marca el presente, aunque quizás tengamos la llave del futuro si recordamos aquellos dichos populares que hace unos años nuestros abuelos o abuelas sabían de memoria. Tuvimos el placer de levantarnos cada día con la mirada puesta a una serie de peculiaridades que pueden acabar siendo lo que nos marcará en estos días que tenemos por delante. Un cambio de tendencia que, sin duda alguna, podemos recuperar y quizás sea más efectivo que el mismísimo Jorge Rey o la AEMET, la tradición nunca falla, lo hace de tal forma que nos descubre algunos detalles del todo inesperados.

Ni la AEMET ni Jorge Rey

Gracias a la AEMET disponemos de una serie de mapas del tiempo que nos ayudan a descubrir una precisa previsión del tiempo, al momento. La meteorología no deja de ser pura estadística que se va cumpliendo o no, por momentos, pero siempre dispone de ciertas peculiaridades.

Estamos ante una serie de cambios que pueden acabar generando más de una sorpresa del todo inesperada. En estos días en los que los mapas del tiempo no serán lo único que vamos a poner en práctica para acabar consiguiendo aquello que deseamos y más.

Jorge Rey es una joven promesa del campo de la predicción del tiempo que deja a un lado las tecnologías. Nos sorprendió hace unos años cuando aún cursaba la ESO y predijo con total exactitud lo que pasaría con Filomena, parecía imposible, pero no dudó en decirnos que las señales de las Cabañuelas indicaban que llegaría una nevada que haría historia.

Quizás gracias a este joven nos dimos cuenta que, la tradición siempre acaba siendo uno de los elementos que vamos a acertar con pequeños ajustes que pueden acabar generando más de una sorpresa inesperada. Este refranero español puede ser más exacto de lo que nos imaginaríamos.

Confirma el tiempo que nos espera en 2026 el refranero español

Los expertos de EstudioSampere no han dudado en recuperar algunos de los refranes sobre el clima más importantes que pueden ayudarnos a saber qué es lo que nos espera en este 2026: