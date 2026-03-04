El proyecto de Alejandra Rubio que ha unido a Terelu Campos y Carlo Costanzia

En medio de un panorama marcado por la exposición y las polémicas familiares, Alejandra Rubio ha decidido dar un paso al frente y centrar el foco en un proyecto estrictamente personal. La hija de Terelu Campos ha anunciado la publicación de su primera novela, una obra que verá la luz el próximo 13 de mayo y que, según sus propias palabras, representa la culminación de un sueño largamente acariciado.

«¡He escrito mi primera novela!», proclamaba con entusiasmo en su perfil de Instagram, junto a la imagen de la portada de Si decido arriesgarme. Esta noticia ha sorprendido a sus seguidores, ya que la colaboradora había mantenido en secreto esta faceta creativa durante los dos últimos años. Aunque el libro ya se encuentra disponible en preventa, su llegada a las librerías no se producirá hasta dentro de algo más de dos meses.

El proyecto sorpresa de Alejandra Rubio

Apasionada de la lectura desde la infancia, Alejandra Rubio ha compartido en numerosas ocasiones en redes sociales sus títulos de cabecera y recomendaciones literarias. Esa vocación lectora ha terminado por transformarse en impulso narrativo. «Sabéis lo apasionada que soy de la lectura y esto ha sido un sueño para mí. Han pasado dos años desde que empecé», explicaba a sus seguidores, dejando entrever la constancia y la disciplina que han acompañado el proceso de escritura.

La publicación de Si decido arriesgarme supone un movimiento estratégico en su carrera profesional. Conocida por su presencia en televisión y por su actividad como creadora de contenido, Alejandra Rubio amplía ahora su horizonte hacia el ámbito editorial, en un gesto que evidencia su voluntad de construir una identidad propia más allá del apellido que la acompaña.

En esta nueva etapa, la autora ha optado por firmar como «Ale Rubio», el nombre con el que la llaman sus amigos más íntimos y las personas de su entorno más cercano. Un detalle que no parece casual: bajo esa denominación, la escritora reivindica una versión más personal. Como no podía ser de otra forma, su novio y su madre se han unido para darle la enhorabuena por esta decisión.

La reacción de Carlo Costanzia

La novela, de corte romántico, parte de una premisa sugerente: «Cuando crees que tu vida está bajo control, llega alguien que te lo descoloca todo… Y lo que parecía correcto empieza a quedarse pequeño», adelanta la sinopsis. Se trata de una historia sobre decisiones, riesgos y transformaciones vitales que promete conectar con un público joven y adulto por igual. La pregunta es inevitable: ¿contendrá tintes autobiográficos? La autora no ha querido desvelar ese extremo, por lo que habrá que esperar a su publicación para comprobar hasta qué punto la ficción bebe de experiencias personales.

El lanzamiento ha generado una oleada inmediata de reacciones en el ámbito público. Rostros conocidos como Nagore Robles, Marisa Martín Blázquez o Nuria Marín se apresuraron a felicitarla y a desearle éxito en esta nueva aventura.

El primero, el de su pareja, el actor Carlo Costanzia, quien ha sido testigo directo del proceso creativo. «Súper orgulloso de ti, mi vida. El primero de muchos», escribía en redes sociales, subrayando su confianza en que este debut literario sea solo el inicio de una carrera más extensa. La respuesta de Alejandra no se hizo esperar: un escueto pero elocuente «Te amo», que evidencia la complicidad entre ambos.

Su relación, que en sus inicios estuvo rodeada de escepticismo, ha evolucionado con discreción y firmeza. Frente a quienes dudaron de su estabilidad, la pareja ha optado por una exposición medida, evitando alardes públicos y construyendo su vínculo desde la intimidad y el respeto. El apoyo de Costanzia en este proyecto refuerza la imagen de un tándem sólido en lo personal y ahora también en lo profesional.

Terelu Campos está muy orgullosa

La segunda reacción destacada fue la de su madre, Terelu Campos, figura clave en su vida y en su trayectoria mediática. «Qué ilusión, mi amor. Deseando leerlo. Espero que sea el principio de muchas cosas bonitas que te mereces. Te quiero infinito», escribía, sumándose al aluvión de felicitaciones. Sus palabras dejan entrever que todavía no ha tenido ocasión de leer la novela, pero no cabe duda de que será una de las primeras en adquirir un ejemplar cuando llegue a las librerías.

Para Alejandra, el respaldo de su entorno más cercano adquiere un valor especial en un momento en el que la esfera familiar ha estado sometida a un intenso escrutinio público. Sin embargo, ninguna controversia parece empañar el momento dulce que atraviesa. «Sé que muchos de los que me seguís desde hace un montón estáis súper ilusionados y eso me hace tremendamente feliz», afirmaba.

Con Si decido arriesgarme, Ale Rubio no solo presenta una novela romántica, también materializa una declaración de intenciones. Arriesgarse, en su caso, ha significado explorar una vocación íntima, exponerse a la crítica literaria y dar un giro a su perfil profesional. El próximo 13 de mayo marcará el inicio de esa nueva etapa. Entonces se sabrá si el público lector responde con el mismo entusiasmo que han mostrado, hasta ahora, quienes mejor la conocen.