Un escrito de la Diputación revela que el puesto del asesor de Moncloa se creó para ayudar al «hermanísimo» de Sánchez

Un escrito presentado por José María Sánchez, jefe del Servicio Provincial de Bibliotecas de la Diputación de Badajoz, revela implícitamente que el puesto de Luis Carrero, el ex asesor de La Moncloa al servicio del hermano de Pedro Sánchez, tenía entre sus funciones, precisamente, ayudar a David Sánchez.

Carrero, como el hermano músico del presidente socialista, está actualmente procesado por prevaricación y tráfico de influencias por su supuesto enchufe en la Diputación de Badajoz al ser contratado para el puesto de Jefe de Sección de Coordinación de Centros y Actividades Transfronterizas.

Antes, Carrero era asesor en la Unidad de Mensaje del Palacio de La Moncloa y, a su vez, -como reveló OKDIARIO, ayudaba a David Sánchez en su programa de óperas en la Diputación de Badajoz. A finales de 2023, consiguió la plaza en la institución provincial.

La magistrada Beatriz Biedma sostiene que esa plaza fue creada para «satisfacer los caprichos» del hermano músico del presidente del Gobierno, con quien mantenía además una estrecha relación de amistad.

Según se recoge en este nuevo escrito, la plaza «se estableció por una necesidad y justificación tanto administrativa como organizativa, que radicaba en la exigencia de coordinar los diferentes centros dependientes del Área».

«Además, se suma que había que coordinar los previsibles fondos económicos estatales y europeos que se preveían recibir conforme a las ayudas solicitadas en diversas líneas de subvenciones para proyectos transfronterizos». Se da la circunstancia de que el propio David Sánchez era el encargado de esos proyectos, como también desveló este periódico.

3,2 millones

En concreto, se trataba del programa POCTEP, dentro del programa de Cooperación Interreg VI España-Portugal (2021-2027), denominado Porta Ibérica, con un presupuesto que ascendía a 3,2 millones.

El hermano de Sánchez fue el encargado de diseñar este programa para llevar sus óperas a Portugal, con financiación de la Unión Europea. Para ello, David Sánchez logró la colaboración del Gobierno portugués del socialista António Costa. Finalmente, el proyecto no fue aprobado pese a las intensas gestiones de Sánchez con el Ejecutivo luso. En concreto, como publicó OKDIARIO, se dirigió personalmente por correo electrónico al jefe de gabinete de Costa, Vítor Escária, para exponerle su plan. El contacto se produjo, casualmente, apenas una semana después de que Pedro Sánchez y António Costa se reuniesen en la XXXIII Cumbre Hispano-Portuguesa, que se celebró el 4 de noviembre de 2022.

A este proyecto se sumaba otra subvención del Ministerio para la Transición Ecológica para un festival rural impulsado también por David Sánchez en la Diputación de Badajoz. El plan consistía en un programa de actividades en municipios con baja población y nivel de renta y elevado desempleo con representaciones como El Amor Brujo y talleres con «peñas flamencas locales» o un proyecto de música electrónica para telefonía móvil en el que el público podría «participar de modo activo con sus terminales a partir de un material audiovisual específico».

En el transcurso de la investigación, la magistrada Beatriz Biedma fue apuntalando la relación previa entre David Sánchez y Luis Carrero. La juez incorporó correos corporativos intervenidos a Sánchez en los que se demuestra una colaboración «en temas profesionales desde mucho antes de la incorporación» del ex asesor de Presidencia. Estos mails fueron revelados por OKDIARIO y constatan la ayuda que Carrero aportaba al programa de óperas de David Sánchez en la Diputación de Badajoz. El asesor se dirigía a David Sánchez como hermanito. Esto, según Biedma, «hace muy sospechoso que Carrero haya ocupado posteriormente un puesto en la Diputación donde trabaje directamente con Sánchez». El puesto, no obstante, no estaba adscrito a la Oficina de Artes Escénicas que dirigía el hermano del presidente del Gobierno, sino que se encajaba en el Servicio de Actividades Culturales, Juveniles y Deportivas.

Entre los relevantes mails que fueron desvelados por este periódico hay uno que la juez señaló como «muy significativo».

«David Sánchez envía un correo electrónico a Luis Carrero donde le dice expresamente: En cuanto te incorpores quiero pasar una semana al menos por aquí para servir de apoyo. Y éste le contesta: De la incorporación no tengo noticia ni calendario, lo último que me dijo Candalijas [jefe de servicio de Actividades Culturales, Juveniles y Deportivas de la Diputación] fue a lo largo de noviembre». Carrero fue el único candidato al puesto.

La defensa de Carrero ha sostenido que «ser amigo» del hermano del presidente del Gobierno no es ningún delito, aunque admite que «en un caso político y mediático como éste, puede levantar sospechas e incluso alimentar determinadas conjeturas» esta relación.

«Al final, la única culpa de mi representado, por decirlo de algún modo, es la de ser amigo del hermano del político», señalaba en un escrito, por lo que «se ha arrastrado a mi representado a un procedimiento penal en el que nunca se le debió incluir».