¿Quién es la fallera mayor de las Fallas de Valencia 2026?

Valencia celebra durante estos días sus primeros actos de las Fallas 2026. Después de la Crida del 22 de febrero, en los primeros días de marzo se están celebrando las clásicas mascletás en la plaza del Ayuntamiento a la espera de la semana grande fallera, que tendrá lugar entre el 15 y el 19 de marzo. Una de las figuras importantes en estas fiestas es la fallera mayor de las Fallas de Valencia 2026 y la fallera mayor infantil. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre la fallera mayor en 2026.

La fallera mayor es el cargo institucional más importante de las Fallas de Valencia. El pasado lunes 13 de octubre, María José Catalá, alcaldesa de la ciudad, anunció el nombre de la joven y la niña que ejercerán como representantes de las Fallas y, posteriormente, comunicó, con la tradicional llamada de teléfono, que serían las principales representantes de las fiestas durante el próximo año. Carmen Prades fue elegida como fallera mayor de las Fallas de Valencia 2026 y Marta Mercader es la fallera mayor infantil.

Además de la parte emocional de representar a la ciudad ataviada con el traje popular de fallera, la fallera mayor de las Fallas de Valencia 2026 preside los principales actos de la ciudad durante estas fiestas. La fallera mayor fue la encargada de dar el pregón de bienvenida a las Fallas en el acto de la Crida y también lidera, junto a la fallera mayor infantil y su corte de honor, los actos más importantes, como son las mascletás, la ofrenda, la Cremá y la entrega de premios.

Ésta es la fallera mayor de las Fallas 2026

Carmen Prades Gil es la fallera mayor de las Fallas de Valencia 2026. Esta valenciana, de 25 años, pertenece a la Falla Convento Jerusalén-Matemático Marzal y es fallera desde los 12 años. Actualmente, estudia el último curso en el Grado en Administración y Finanzas y trabaja en la empresa familiar, que se dedica al transporte y la logística.

Por su parte, Marta Mercader Roig será la fallera mayor infantil durante las Fallas de Valencia 2026. Esta joven tiene 10 años y actualmente estudia quinto de Primaria en el Colegio Jesús-María. Pertenece a la Falla Alberique-Héroe Romeu.

Requisitos para ser fallera mayor

Convertirse en Fallera Mayor de Valencia es un honor que conlleva cumplir una serie de requisitos establecidos por la Junta Central Fallera. Entre ellos se destacan:​

Pertenencia a una comisión fallera : La candidata debe estar censada en una comisión fallera mayor al finalizar el plazo de inscripción. ​

: La candidata debe estar censada en una comisión fallera mayor al finalizar el plazo de inscripción. ​ Antigüedad: Es necesario que la aspirante haya sido miembro activo de su comisión durante al menos dos ejercicios falleros consecutivos anteriores a la candidatura. ​

Es necesario que la aspirante haya sido miembro activo de su comisión durante al menos dos ejercicios falleros consecutivos anteriores a la candidatura. ​ Edad mínima: Para optar al título de fallera mayor (adulta), la candidata debe tener al menos 15 años en el momento de iniciar el proceso de selección. ​

Para optar al título de fallera mayor (adulta), la candidata debe tener al menos 15 años en el momento de iniciar el proceso de selección. ​ Ausencia de sanciones: No debe estar sujeta a ninguna sanción o expediente disciplinario pendiente de resolución por parte de la Junta Central Fallera. ​

¿Quién puede ser fallera mayor?

Cualquier mujer que cumpla con los requisitos mencionados y que sienta una profunda conexión y compromiso con las tradiciones falleras puede aspirar a ser Fallera Mayor de Valencia. Es fundamental que la candidata tenga una trayectoria destacada dentro de su comisión y sea reconocida por su dedicación y amor por la fiesta. Además, se valora positivamente su capacidad para representar y transmitir los valores culturales y festivos de las Fallas.​

¿Cómo escogen a la fallera mayor y quién la elige?

El proceso de selección de la Fallera Mayor de Valencia es meticuloso y consta de varias fases:​

Preselección: cada comisión fallera puede presentar una candidata. Estas aspirantes participan en actos de preselección organizados por sectores, donde un jurado evalúa su desenvolvimiento, conocimientos sobre las Fallas y su implicación en la fiesta.​

cada comisión fallera puede presentar una candidata. Estas aspirantes participan en actos de preselección organizados por sectores, donde un jurado evalúa su desenvolvimiento, conocimientos sobre las Fallas y su implicación en la fiesta.​ Elección de la Corte de Honor : Las candidatas preseleccionadas pasan a una fase donde un jurado, compuesto por personas designadas por la Junta Central Fallera y representantes del mundo fallero, elige a trece mujeres que conformarán la Corte de Honor. Este grupo acompañará y respaldará a la futura Fallera Mayor durante su reinado.​

: Las candidatas preseleccionadas pasan a una fase donde un jurado, compuesto por personas designadas por la Junta Central Fallera y representantes del mundo fallero, elige a trece mujeres que conformarán la Corte de Honor. Este grupo acompañará y respaldará a la futura Fallera Mayor durante su reinado.​ Designación de la Fallera Mayor: De entre las trece integrantes de la Corte de Honor, el jurado selecciona a la Fallera Mayor de Valencia. La elección se comunica oficialmente a través de la ‘telefonada’ realizada por la alcaldesa de Valencia, seguida de la proclamación oficial en el Ayuntamiento. ​

Este proceso garantiza que la elegida sea una representante digna de la tradición y cultura fallera, preparada para asumir el rol de embajadora de las Fallas durante todo un año.​