Mapa de las mejores Fallas de Valencia 2026: cuáles son y dónde están

Las Fallas de Valencia 2026 comenzaron el pasado 22 de febrero con el acto de la Crida y este domingo 1 de marzo se celebró la primera mascletá de todas las que se sucederán de forma consecutiva hasta el jueves 19 de marzo, Día de San José, en que se pondrá punto y final a las fiestas de la ciudad con la tradicional Cremá. En las Fallas de Valencia 2026 se plantarán casi 800 fallas por toda la ciudad. Consulta en este artículo el mapa de las mejores Fallas de Valencia 2026.

Valencia ya huele a pólvora. La capital de la Comunidad Valenciana vivió hace unos días el primer fin de semana fallero a la espera de la semana grande de las fiestas, que tendrá lugar entre el domingo 15 y el jueves 19 de marzo. Estas Fallas 2026 serán especiales, ya que se cumplirá una década desde el nombramiento por parte de la UNESCO de estas fiestas como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. En estas Fallas 2026 se plantarán un total de 764 fallas, de las que 382 serán fallas infantiles y otras 382 serán fallas grandes.

Visitar las mejores fallas es un must para los valencianos y turistas que visiten la ciudad durante estas semanas. A partir del lunes 16 de marzo estarán plantadas estas 764 y podrán ser visitadas por los devotos que quieran recorrer las calles de la ciudad. Lo más recomendable es visitar las Fallas de la Sección Especial, donde compiten las comisiones falleras con más presupuesto y que realizan plantás más espectaculares.

El mapa de las Fallas de Valencia 2026

En los próximos días, la ciudad de Valencia se llenará de fallas que estarán repartidas por toda la ciudad y, si quieres visitar las más importantes, lo más aconsejable es acudir a primera hora de la mañana para evitar las masificaciones. También hay la opción de sacar un bono fallero que permite acceder al interior del vallado de las principales fallas de la ciudad. A continuación podrá conocer, por localización, dónde están las mejores fallas y el mapa de los monumentos que debe visitar durante las Fallas de Valencia 2026.

Falla del Ayuntamiento de Valencia

La tradición marca que el Ayuntamiento de Valencia plante dos fallas que están fuera de concurso, pero que forman parte del paisaje de la ciudad. Además, estas fallas son las que presiden todas las mascletás que tendrán lugar a las 14:00 horas en el centro de la ciudad. Su ubicación está en la plaza del Ayuntamiento de Valencia.

Falla Convento Jerusalén – Matemático Marzal

La Falla Convento Jerusalén – Matemático Marza es una de las más emblemáticas de las Fallas de Valencia y que debes visitar sí o sí durante estas fiestas. Es la comisión con más primeros premios de la historia y también la más cara. En 2025 ganó la Sección Especial, la infantil y consiguió que le indultaran el ninot. La puedes encontrar en la calle Convento Jerusalén 26, cerca de la Estación del Norte.

Falla Plaza del Pilar (Plaza del Pilar)

La Falla Plaza del Pilar está situada en la plaza que pone nombre a esta falla y es otro de los monumentos que tienes que visitar en la ciudad. Se le apoda ‘La Catedral’ de las Fallas por su espectacularidad y en estas Fallas de Valencia 2026 será una de las que cuente con mayor inversión.

Falla Na Jordana

La Falla Na Jordana es la más importante del barrio del Carmen y también de la ciudad de Valencia. Haciendo honor a este barrio, esta falla se caracteriza por romper la estética habitual de las Fallas de Valencia. Está ubicada en la calle de Salvador Giner, 9.

Falla Sueca – Literato Azorín

Alejado del centro histórico, el barrio de Ruzafa también es un clásico de las Fallas de Valencia y donde puedes encontrar varias importantes. Una de ellas es la Falla Sueca – Literato Azorín, que está situada en la calle Sueca, 50. Se le conoce por ser la ‘Falla de la Luz’.

Falla Cuba-Literato Azorín

La Falla Cuba-Literato Azorín, también en el barrio de Ruzafa, es otra de las más importantes que compiten en la Sección Especial. Es vecina de la Falla Sueca-Literato Azorín, y está situada en la calle Literato Azorín, 37, al lado de la Estación Joaquín Sorolla. Además de por su montaje espectacular, estas fallas ubicadas en Ruzafa también se caracterizan por su espectáculo luminoso.

Falla Manuel de Falla – Tamarindos

La Falla Manuel de Falla – Tamarindos está ubicada en el barrio de Campanar y en estas Fallas de Valencia 2026 quiere ser la más grande del mundo. Así que, aunque no compita en la categoría de Sección Especial, este es un motivo de visita más que obligatorio.

Falla l’Antiga de Campanar

En el mismo barrio de Campanar, en la calle de Aparicio Albiñana 2, también podrás encontrar la Falla l’Antiga de Campanar. Esta es otra de las fallas más importantes de la ciudad y que cuenta con una de las mayores inversiones. En 2026 volverá a disputar el premio final a las espectaculares creaciones del centro y el barrio de Ruzafa.

Otras fallas que tienes que visitar durante las Fallas de Valencia y que compiten en la categoría Sección Especial son estas: