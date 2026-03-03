Nubosidad y chubascos en Castilla y León: AEMET prevé un día variable con viento suave

Intervalos nubosos marcarán el día en el conjunto del territorio de Castilla y León, con la posibilidad de chubascos tormentosos en el tercio oriental, especialmente en zonas de montaña. En el extremo occidental, no se descartan algunas lluvias aisladas a primeras horas. Las temperaturas se mantendrán estables o en ligero ascenso, con heladas débiles en cotas altas. El viento soplará de componente este, con intensidad floja a moderada.

Consulta la previsión del tiempo en Castilla y León hoy, por provincia (AEMET).

Previsión del tiempo en Castilla y León hoy 3 de marzo

Cielo nublado y ambiente fresco durante el día en León

El cielo se despereza lentamente en León, donde la jornada de hoy se presenta con un manto de nubes que, aunque no amenazan con lluvia, aportan un aire fresco y agradable. Las temperaturas oscilarán entre los 4 y los 16 grados y a medida que el sol asome tímidamente a las 07:55, la sensación térmica alcanzará su punto máximo, haciendo que el día se sienta más cálido de lo que los termómetros indican. La brisa suave, con vientos que soplan a unos 10 km/h, aportará un toque de frescura, aunque no se prevén ráfagas intensas.

Ya por la tarde, el cielo se mantendrá cubierto, pero la probabilidad de chubascos es mínima, lo que permitirá disfrutar de un ambiente más ligero. La humedad, que alcanzará niveles altos, puede hacer que el aire se sienta algo pesado, especialmente al caer la tarde. Con la puesta del sol a las 19:13, León se preparará para una noche tranquila, donde las temperaturas descenderán suavemente, invitando a disfrutar de la calma que trae consigo el anochecer.

Zamora: nubes y viento con ambiente fresco

Las nubes se agrupan en el horizonte, presagiando un día de inestabilidad en Zamora. La mañana comienza fresca, con temperaturas que rondan los 6°C y un cielo parcialmente nublado que invita a disfrutar de un café en la terraza, aunque el viento ya se hace notar, soplando con fuerza desde el este a 15 km/h.

A medida que avanza la jornada, el tiempo se tornará más agitado. La temperatura máxima alcanzará los 17°C, pero la sensación térmica podría descender hasta los 3°C, especialmente con ráfagas de viento que superarán los 30 km/h. Con una probabilidad de lluvia del 10% y una humedad que puede llegar al 90%, es recomendable llevar paraguas y abrigarse bien antes de salir.

En la ciudad de Salamanca, cielo nublado y viento fuerte

El día amanece en Salamanca con un cielo parcialmente nublado y temperaturas frescas que rondan los 8 grados. A medida que avanza la mañana, la temperatura irá ascendiendo hasta alcanzar los 17 grados, con una probabilidad de lluvia muy baja, apenas un 10%. Sin embargo, el viento soplará con fuerza, alcanzando ráfagas de hasta 35 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica se sienta más fría de lo que realmente es.

Por la tarde, el cielo se mantendrá similar, aunque con menos nubes y no se esperan lluvias. La humedad relativa oscilará entre el 45% y el 80%, lo que generará un ambiente algo pesado. Con la salida del sol a las 07:54 y su puesta a las 19:15, disfrutaremos de más de 11 horas de luz, ideal para aprovechar el día.

Valladolid: cielo variable y ambiente templado

El tiempo se presenta estable a lo largo de la jornada, con un cielo que alternará entre algunas nubes y claros. Las temperaturas oscilarán entre los 5 y los 17 grados, ofreciendo un ambiente templado. Aunque hay una leve posibilidad de lluvia por la tarde-noche y el viento soplará de forma moderada, no se esperan sorpresas significativas.

Es un día ideal para disfrutar de un paseo al aire libre o realizar actividades cotidianas con tranquilidad. La sensación térmica será agradable, lo que invita a aprovechar el tiempo y disfrutar de los pequeños momentos del día.

Cielos nublados y lluvia por la tarde en Burgos

La mañana en Burgos se presenta con cielos nublados y una temperatura fresca que ronda los 4 grados, lo que puede hacer que la sensación térmica sea aún más baja. A medida que avance el día, el tiempo se tornará más inestable, con una alta probabilidad de lluvia por la tarde-noche, alcanzando temperaturas máximas de 15 grados.

Es recomendable llevar un paraguas y vestirse en capas, ya que el viento del noreste soplará suavemente, pero las ráfagas pueden ser más intensas. A pesar de la lluvia, el ambiente puede ser acogedor para disfrutar de un café caliente en alguna terraza.

Palencia: cielo despejado con nubes y lluvia

Las primeras horas traen un cielo despejado que invita a disfrutar de la frescura matutina, con temperaturas que rondan los 6 grados. A medida que avanza el día, el mercurio ascenderá hasta alcanzar los 17 grados por la tarde, aunque no se descartan algunas nubes que podrían dejar caer ligeras precipitaciones en la tarde-noche.

Con un viento del este soplando a 20 km/h y rachas que podrían alcanzar los 40 km/h, es recomendable llevar una chaqueta ligera para la tarde. La humedad, que oscilará entre el 45 y el 90 por ciento, puede hacer que la sensación térmica se sienta más intensa, así que es mejor estar preparado para un cambio en el ambiente.

Cielos cubiertos y lluvias esperadas en Ávila

La mañana en Ávila se presenta con cielos cubiertos y una sensación de frescura, con temperaturas que rondan los 7 grados. La probabilidad de lluvia es alta, así que es recomendable llevar un paraguas. A medida que avance el día, el tiempo se tornará más inestable, con lluvias que podrían intensificarse hasta el mediodía, aunque por la tarde la probabilidad disminuirá. Con temperaturas que no superarán los 12 grados, es aconsejable vestirse en capas y no olvidar un abrigo ligero.

Segovia: cielo nublado con chubascos intermitentes

Las primeras horas traen un cielo nublado y fresco, con temperaturas que rondan los 6 grados. A medida que avanza la mañana, se esperan chubascos intermitentes que podrían acompañar a los segovianos hasta el mediodía, cuando el termómetro alcanzará los 12 grados.

Por la tarde, el cielo se despejará, pero no se descartan algunas precipitaciones puntuales. Con una temperatura máxima de 16 grados, se recomienda llevar un abrigo ligero y estar atentos a las ráfagas de viento que podrían alcanzar los 30 km/h.

Ambiente fresco con nubes y brisa en Soria

El día amanece en Soria con un ambiente fresco, donde la temperatura mínima ronda los 2°C y la sensación térmica puede descender a 3°C. A medida que avanza la mañana, el cielo se presentará parcialmente nublado, con una probabilidad de lluvia que podría hacer acto de presencia, aunque de forma leve. La brisa del viento, que soplará del este a una velocidad de 20 km/h, aportará un toque de frescura.

Por la tarde, la temperatura alcanzará un máximo de 14°C, manteniendo una sensación térmica similar. El cielo se mantendrá mayormente nublado, con una probabilidad de lluvia en la tarde-noche que será baja. Con el sol saliendo a las 07:47 y poniéndose a las 19:02, Soria disfrutará de más de 11 horas de luz, ideal para disfrutar de un paseo al aire libre, aunque con un paraguas a mano por si acaso.