Hoy, 3 de marzo de 2026, la provincia de Bilbao se presenta con un cielo cubierto que dará paso a intervalos nubosos por la mañana y a poco nuboso por la noche. Las temperaturas mínimas se mantendrán estables en el tercio norte, mientras que en el resto se prevé un ligero ascenso. Las máximas también experimentarán cambios sutiles y el viento soplará de forma floja a moderada desde el este y sureste. Aquí tienes la previsión del tiempo en Bilbao hoy, en los núcleos más importantes.

Así estará el tiempo en Bilbao hoy

Bilbao: cielo gris sin lluvias y viento moderado

El cielo de Bilbao se despereza lentamente esta mañana, ofreciendo un manto gris que promete un día sin lluvias. Con temperaturas que oscilarán entre los 9 y los 22 grados, la sensación térmica se mantendrá agradable, aunque la humedad, que alcanzará su punto máximo, puede hacer que el ambiente se sienta algo cargado. El viento soplará desde el sureste a una velocidad moderada, con ráfagas que podrían sorprender a los más desprevenidos.

Ya por la tarde, el sol se asomará como un tímido invitado, iluminando la ciudad hasta la puesta del sol a las 19:02. Las temperaturas se mantendrán agradables y aunque el cielo seguirá cubierto, no hay riesgo de precipitaciones. Así que, si planeas salir, disfruta de las horas de luz y aprovecha el calor que nos regala este día de otoño.

Aire fresco y nubes amenazantes en Baracaldo

La mañana en Baracaldo se presenta con un aire fresco y una atmósfera cargada de inestabilidad, donde las nubes grises se agrupan amenazantes en el horizonte. A medida que avanza el día, el viento comienza a soplar con fuerza, anunciando un cambio drástico en el tiempo que podría alterar la rutina habitual de los baracaldeses.

A lo largo de la jornada, se espera un contraste notable entre la mañana y la tarde. Mientras que las temperaturas oscilarán entre los 9 y 21 grados, el viento alcanzará ráfagas de hasta 75 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica se sienta más fría. Con una probabilidad de lluvia del 75%, es recomendable llevar paraguas y abrigarse bien antes de salir.

Guecho: día ideal para disfrutar al aire libre

El día amanece en Guecho con un cielo despejado y una temperatura mínima de 11°C, lo que promete una jornada agradable. A medida que avanza la mañana, el termómetro alcanzará los 13°C y la sensación térmica se mantendrá en niveles similares, sin probabilidad de lluvia. La brisa del sureste soplará suavemente a 5 km/h, creando un ambiente fresco y cómodo.

Por la tarde, el calor se intensificará, alcanzando una máxima de 19°C, aunque la humedad relativa se mantendrá en un 50%, lo que hará que el ambiente sea más ligero. Con 11 horas de luz, gracias a la salida del sol a las 07:45 y su puesta a las 19:03, será un día ideal para disfrutar al aire libre.

Santurce: cielo despejado y brisas suaves

El tiempo se presenta estable, con un cielo mayormente despejado y temperaturas que oscilarán entre los 10 y 20 grados. Las brisas suaves del sureste, con una velocidad moderada, aportarán frescura a la jornada, aunque no se esperan lluvias significativas.

Es un día ideal para disfrutar de un paseo al aire libre o realizar actividades cotidianas con tranquilidad. Aprovechar el ambiente sereno puede ser una excelente manera de conectar con el entorno y disfrutar de la belleza local.

Cielos despejados y sol radiante en Basauri

La mañana en Basauri se presenta con cielos mayormente despejados y una temperatura mínima de 8 grados, lo que invita a disfrutar de un ambiente fresco y agradable. A medida que avance el día, se espera que el sol brille con fuerza, alcanzando una temperatura máxima de 22 grados por la tarde, ideal para actividades al aire libre. Es recomendable llevar ropa ligera y no olvidar las gafas de sol, ya que la luminosidad será notable.