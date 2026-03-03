Vitoria multa a Vox con 2.000 € por soltar globos en un homenaje a víctimas de ETA porque «contaminan»

El Ayuntamiento de Vitoria, gobernado por el PSOE, ha sancionado a Vox con 2.001 euros de multa por soltar globos en recuerdo a los 379 asesinados por la banda terrorista ETA, con el pretexto de que «contaminan».

Según argumentan desde el Consistorio alavés, la formación que lidera Santiago Abascal tenía permiso para celebrar un acto de partido, pero no para soltar al aire los globos.

En una comunidad autónoma donde se celebran todas las semanas con total impunidad homenajes a etarras en multitud de municipios vascos (sin que reciban sanción, pese a estar prohibido por ley), la alcaldesa socialista no ha dudado en expedientar a Vox.

La sanción que ha impuesto a los de Abascal es de 2.001 euros, por considerar el acto como «grave», tal y como recoge la denuncia a la que ha tenido acceso OKDIARIO.

El Ayuntamiento se basa en la Ley 7/2022, de residuos y suelos contaminados para una economía circular. Para el Ejecutivo socialista de Vitoria, lo reseñable de la suelta de globos de Vox como homenaje a los 379 asesinatos por ETA sin resolver es «el abandono incontrolado de residuos no peligrosos, cuya dispersión y destino final no pudo ser controlado ni recuperado por su responsable, constituyendo basura dispersa».

Los globos de Vox por los asesinatos de ETA sin resolver

La suelta de los globos por la que Vox ha recibido la multa, se celebró en la plaza de los Fueros de Vitoria, donde participó el portavoz nacional de Seguridad e Inmigración, Samuel Vázquez, junto con la líder de la formación vasca, Amaia Martínez.

Para Vázquez, la reacción de la alcaldesa socialista Maider Etxebarria (la primera mujer en ser alcaldesa de toda la provincia de Álava) es «vergonzosa».

«Nos han multado por lanzar globos como homenaje a las víctimas, en una tierra donde se celebran los excarcelamientos de asesinos de niños, donde se vandalizan los monumentos y las placas conmemorativas a los asesinados por la banda terrorista ETA», denuncia el portavoz de Vox en una entrevista telefónica a OKDIARIO.

«La alcaldesa abrió muy rápido un expediente informativo por un homenaje a las víctimas de ese terrorismo, para terminar multándonos, ¿no?», reflexiona.

«Ahora mismo no hay personaje más traidor en España que un socialista vasco. Fue el PSOE el que para seguir gobernando entregó las competencias en materia penitenciaria al gobierno vasco. Que han servido para excarcelar a asesinos etarras», recuerda.

ETA asesinó al hermano de un participante del homenaje

El homenaje por el que el PSOE ha multado a Vox fue muy emotivo. Contó con el respaldo de Marco Moreno Alsa, hermano de Fabio, que fue asesinado por ETA con sólo 2 años de edad en el atentado a su padre, un guardia civil a quien la banda terrorista le colocó una bomba lapa en los bajos de su vehículo.

El Gobierno vasco concedió el tercer grado al asesino de Fabio, que colocó la bomba. Se trata de Juan Carlos Iglesias Chouza, alias Gadafi, uno de los terroristas más sanguinarios de ETA.

«Él ha tenido que vivir siempre con eso en su corazón y en su cabeza. La presencia de Marco al acto les molesta mucho, porque pone frente al espejo por igual a miserables y a cobardes», señala Samuel Vázquez.

«Utilizan el cambio climático porque sirve para todo. También para ponerlo de excusa en los accidentes de los trenes donde murieron 47 personas este enero, y aquí con el pretexto de que son contaminantes. Estamos hablando de víctimas del terrorismo, estamos hablando de asesinados», denuncia.