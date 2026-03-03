Cómo se llama el pañuelo de las Fallas de Valencia, qué significado tiene y cómo se coloca

Valencia ya está en Fallas 2026 y este martes 3 de marzo se volverá a celebrar la tradicional mascletá a las 14:00 horas. En este día laborable y lectivo, cientos de miles de personas se reunirán en la plaza del Ayuntamiento para vivir este espectáculo pirotécnico que es una de las señas de identidad de esta festividad. Otro de los grandes de las Fallas de Valencia es el tradicional pañuelo fallero que durante estos días miles de personas llevan al cuello o en la cabeza. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre el pañuelo fallero en las Fallas 2026.

Valencia ya huele a pólvora. El domingo 22 de febrero las falleras mayores dieron el pregón de las Fallas 2026 en la tradicional Crida celebrada en las Torres de Serranos, en la que se dio el pistoletazo de salida a las Fallas de Valencia 2026. Estas Fallas tendrán además un color especial, ya que este año se celebra la declaración por parte de la UNESCO de esta festividad como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. Todo a la espera de la semana grande fallera, que será entre el próximo domingo 15 y el jueves 19 de marzo, el Día de San José.

De primeras, las Fallas de Valencia han vivido estos días su primer fin de semana fallero con la primera mascletá que tuvo lugar el domingo 1 de marzo. Esta será la primera de las muchas que se celebren de forma consecutiva hasta el 19 de marzo, Día de San José, en el que se pondrá punto y final a las Fallas 2026 con el tradicional acto de la Cremá, en el que se fallarán las casi 800 fallas que se plantarán en la ciudad durante estas semanas. En la madrugada del jueves 19 de marzo al viernes 20, Valencia dirá adiós a unas Fallas que se presentan memorables.

El pañuelo fallero en las Fallas 2026

Las Fallas de Valencia son pura tradición y una de las mayores señas de identidad de estas fiestas es el clásico pañuelo. Durante estas semanas, miles de valencianos de las distintas comisiones falleras se anudarán al cuello o en la cabeza el tradicional pañuelo fallero, que es elemento de distinción en las Fallas desde el siglo XIX.

Para ir al origen del pañuelo fallero, hay que irse hasta antes de mediados del siglo XVIII. Los libros de historia dicen que este elemento era utilizado por los labradores valencianos para proteger la cabeza del sol en las largas jornadas de trabajo y también para limpiar el sudor durante la actividad.

Años después, con los primeros actos de las Fallas, los pañuelos pasaron del campo a la ciudad con una función: proteger a los falleros del polvo y el humo. Así que con el paso de los años se ha ido convirtiendo en un símbolo de identidad de las Fallas. Concretamente, el pañuelo fallero más característico es el denominado pañuelo de hiberas, de cuadros azules (o negros) y blancos. Su nombre procede de la indumentaria que utilizaban las personas que viajaban de las montañas a la ciudad a vender hierbas aromáticas.

Así que este pañuelo fallero se ha ido bordando de generación en generación hasta estos días, donde en las Fallas de 2026 los falleros valencianos lo llevarán anudado al cuello o a la cabeza. En el caso de las mujeres, este pañuelo evolucionó hasta el denominado ‘mocador de pit’, que es una pieza de encaje que cubre el hombro y el pecho. Estas prendas las podrás ver durante estos días si visitas las Fallas de Valencia 2026.