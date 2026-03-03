Arezoo Mojaverian: «Los ayatolás nunca han sido un gobierno legítimo, son terroristas»

Arezoo Mojaverian es iraní, de 44 años, y la cara más visible y reivindicativa de la oposición al régimen de Irán en España. Nunca se había implicado en activismo alguno hasta que, en septiembre de 2022, la llamada Policía de la Moral mató en Teherán a la joven Masha Amini por llevar el velo mal colocado. Espantada por la violencia que la dictadura islámica desplegó contra las mujeres que salieron a protestar, Arezoo decidió organizar a las iraníes residentes en Madrid, donde vive desde 2011.

PREGUNTA.- ¿Cómo valoras los acontecimientos que están ocurriendo?

RESPUESTA.- La situación es muy complicada, pero también creo que cada día nos acercamos más al objetivo del pueblo de Irán, que es derrotar el régimen de la República Islámica.

P.- ¿Qué ha significado para ti la muerte de Jamenei?

R.-Es muy cruel y es muy raro decir que te alegras de la muerte de alguien. Pero hablando de una persona que ha sido capaz de matar en dos días de una forma más salvaje y más cruel a más de 43.000 personas, y ha dejado heridas a más de 350.000 personas. Luego sacaron a los heridos de hospitales y les dieron un tiro de gracia. Hemos intentado contactar con los gobiernos de todos los países internacionales para pedir apoyo porque la República Islámica es un peligro internacional, no es un problema de la zona de Oriente Próximo. Afortunadamente, Irán ahora no tiene el poder del que presumen y es más complicado que cumplan esas amenazas.

P.- El embajador de Irán en España ha advertido de que cualquier localización utilizada «en la agresión» contra su país será considerada un «objetivo legítimo». ¿Crees que puede cumplir su amenaza?

R.- Lo estamos avisando desde hace mucho tiempo y es capaz de hacerlo. Si lo dice, lo hace. ¿Quién le da ese objeto legítimo? No es un gobierno legítimo, es un Estado terrorista. No hay que tratarle como un gobierno legítimo a nivel internacional. Y si ha atacado a los países de Oriente Próximo y a los países de la zona, ¿quién dice que no va a atacar España? Hay que darle una respuesta clara y firme. Si se unen todos los países internacionales en esta batalla, esta historia se acaba lo antes posible.

P.- ¿Tienes miedo?

R.- Yo vivo aquí en España con mi propia decisión. Nunca he sido exiliada. Ha llegado un punto en el que pasamos del miedo. Si me matan en la calle me da igual, si me amenazan me da igual, pero voy a luchar. Es lo que está haciendo el pueblo de Irán, que pasa de su miedo y lo convierte en coraje.

P.- ¿Cómo le ha marcado usted el régimen de los ayatolás?

R.- Para nosotros es un régimen totalitario terrorista. El gran sueño de Ali Jamenei ha sido ser el líder supremo del mundo del Islam. Irán es un país superrico. No sólo por el tema del petróleo, sino también por el tema de todos los recursos naturales que tiene. Por eso tiene siempre conflictos internacionales.

Así se ha expresado la activista Arezoo Mojaverian en una entrevista a OKDIARIO tras su participación en el Acto Conmemorativo por el Día Internacional de la Mujer celebrado en la Junta de Distrito de Hortaleza bajo el título Mujer, vida y libertad. El grito de la mujer en Irán.