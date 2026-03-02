Brutal campaña de la izquierda contra el concejal de Hortaleza David Pérez: «He recibido amenazas de muerte»

El concejal presidente del distrito de Hortaleza, David Pérez (PP), está siendo objeto de una brutal campaña de desprestigio y acoso continuado contra él. Desde hace dos décadas el popular recibe insultos y hasta amenazas de muerte que comenzaron en su etapa como alcalde de Alcorcón, donde fue regidor de 2011 a 2019. En esos años, el popular tuvo que hacer frente a pintadas que decían «David Pérez, cámara de gas», «muérete», «hijo de puta», «fascista» o amenazas sobre bombas lapa.

Sin embargo, ese odio hacia David Pérez se ha prolongado hasta el día de hoy en el distrito de Hortaleza. Lo último con lo que ha tenido que lidiar es con varios carteles colgados en las farolas del barrio con su rostro del revés que dicen: Fuera del barrio, Hortaleza no te quiere.

«Un grupito de personas de izquierdas (socialistas y comunistas), a quienes no vota casi nadie, diciendo a alguien cuya candidatura es votada de forma abrumadora, que me vaya, que mi distrito no me quiere. Lo deciden ellos, como un comité revolucionario al margen de la democracia. Es decir, creen que su rabia vale más que la voluntad democrática. ¿Esto qué es? Lo dirán los juzgados. Y humanamente, nadie tiene derecho a expulsar a nadie. Esto atenta contra mis derechos, y esto lo ve mi familia», ha explicado el concejal del distrito en redes sociales.

El exalcalde de Alcorcón ha puesto en manos de sus abogados toda esta situación, ya que entiende que podría tratarse de «presunta xenofobia» y por enmarcarse en una «campaña continuada cuyos autores creen que, por estar escondidos, son impunes».

Se llama intolerancia. Se llama despotismo. Se llama presuntamente xenofobia. Un grupito de personas de izquierdas (socialistas y comunistas) a quienes no vota casi nadie, diciendo a alguien cuya candidatura es votada de forma abrumadora, que me vaya, que mi distrito no me… pic.twitter.com/OvCY5CsngH — 𝔻𝕒𝕧𝕚𝕕 ℙ𝕖𝕣𝕖𝕫 𝔾𝕒𝕣𝕔𝕚𝕒 (@davidperez) February 28, 2026

«Mi familia ha tenido que ver a un energúmeno con un megáfono diciendo que tendré que llevar escolta toda la vida porque irían a por mí. O pegatinas en mi barrio donde salía mi foto con todo tipo de faltas de respeto contra mí, sin firmar por nadie», ha recordado a OKDIARIO.

Una situación que el concejal del PP ha denunciado ya varias veces a través de sus redes sociales, en las que ha condenado «la impunidad en el odio izquierdista». «No al odio, venga de donde venga. Otras veces no es odio, pero sí algo muy parecido, y las palabras sí importan, porque pueden incitar al odio a otros» explicaba en su perfil de X.

Los que pertenecemos al PP y hemos ganado elecciones (todas), debates (muchos) o juicios (alguno) a cierta izquierda, sabemos muy bien lo que es sufrir su odio (campañas de acoso, de descrédito, por todas las vías, mediáticas, judiciales, digitales, personales…), y además ver… pic.twitter.com/ocB2JLmYmi — 𝔻𝕒𝕧𝕚𝕕 ℙ𝕖𝕣𝕖𝕫 𝔾𝕒𝕣𝕔𝕚𝕒 (@davidperez) February 28, 2026

David Pérez califica de «abuso cobarde» las campañas de acoso y de descrédito contra él y lamenta la «inmunidad del anonimato» que ofrecen las pegatinas, carteles o pintadas sin identificar que va viendo en el barrio de Hortaleza.

«Humanamente, hay que vivirlo para saber de lo que se habla. Son muchos años, y no todos lo resisten. Algunos sí, porque los conocemos muy bien y sabemos que la legitimidad democrática no puede sucumbir ante la rabia ideológica de quienes demuestran tal déficit democrático», subraya Pérez.

Preguntado por OKDIARIO sobre si piensa echarse a un lado ante la brutal campaña de odio de la izquierda contra él, David Pérez es tajante: «Ni de coña, jamás me rendiré ante la izquierda totalitaria, no valgo para eso». Y añade: «Si ganas las elecciones a la izquierda y además desenmascaras sus mentiras, desmantelas sus chiringuitos y les plantas cara, prepárate para sus campañas de acoso».

El concejal del PP está recibiendo todo el apoyo de su grupo. «Tienes todo nuestro apoyo y solidaridad. Basta ya de las campañas de odio y acoso de las izquierdas contra quienes decidimos defender la libertad», señalan desde el PP de Alcorcón.

«Mucho ánimo y fuerza, David. No nos van a intimidar por muchas campañas que hagan», añaden desde el PP de Rivas.

«Todo mi apoyo, compañero. Seguimos trabajando juntos por los valores que compartimos y por el bienestar de los ciudadanos. Un fuerte abrazo y mucho ánimo», agregan desde Móstoles.