Fiestas de Hortaleza: las asociaciones que quieren vender alcohol reciben 92.000 € en subvenciones

Sin alcohol no hay fiestas. Este es el mantra que las asociaciones de Hortaleza -muchas de ellas apoyadas por Más Madrid, PSOE y Podemos- defienden desde que la Junta del distrito calificase 19 festejos como actividades y no como fiestas patronales, lo que les impide vender bebidas espirituosas. Las agrupaciones vecinales defienden que la única forma de sufragar estos festejos es con la venta de alcohol, pese a que reciben más de 92.000 euros en subvenciones por parte del organismo municipal encabezado por el concejal David Pérez.

En el pleno ordinario de marzo se aprobó la relación de fiestas populares del distrito de Hortaleza para el año 2024. Por motivos técnicos, la Junta de distrito dejaba fuera de esta calificación a más de 19 actividades que, pese a que van a poder celebrarse, no pueden instalar una barra para la venta de alcohol. Este hecho es el que ha motivado la movilización de ciertas asociaciones de izquierdas que han emprendido una campaña contra David Pérez.

«Sin la instalación de barras es difícil sufragar los gastos que conllevan estos eventos con actuaciones gratuitas para todas las edades, y que se organizan para dar vida a nuestras calles, fomentar el encuentro entre vecinos y vecinas, hacer barrio y mantener nuestras tradiciones. También para ofrecer cultura accesible y ocio para todos los bolsillos», esgrime la Coordinadora de Entidades de Hortaleza, que reúne a las asociaciones de izquierdas que controlan Más Madrid, PSOE y Podemos.

Argumentan una supuesta falta de recursos que contrasta con las cifras de subvenciones que reciben las asociaciones de ese distrito. Concretamente, la primera en alzar la voz contra Pérez fue la Asociación de Vecinos de San Lorenzo, pese a que la actividad presentada por esta organización sí ha sido considerada como fiesta popular. A partir de ese momento, se sumaron a la «campaña contra la Ley Seca en Hortaleza» otras asociaciones que, en su conjunto, perciben cerca de 92.000 euros de financiación por parte de la Junta.

Entre estas asociaciones que han increpado la acción del concejal-presidente del distrito destaca Danos Tiempo, que recibe más de 28.000 euros u organizaciones como Villa Rosa o El Olivar, que han sido financiadas con más de 10.000 euros, respectivamente.

Cumplir la ley

Por su parte, David Pérez ha afirmado que la prohibición de la venta de alcohol en las fiestas de Hortaleza obedece a la ordenanza de festejos, que excluye expresamente algunos tipos de fiestas en las que, hasta ahora, se vendían este tipo de bebidas, a pesar de que la ley no lo permite. «Lo que tenemos que hacer es cumplir y hacer cumplir la ley. No podemos autorizar la venta de alcohol en esas fiestas porque no son las que contempla la normativa», ha asegurado.

Pérez también ha apelado a la responsabilidad colectiva y ha afeado que haya asociaciones y entidades reclamando que se pueda consumir cuando la ley no lo permite. «Si yo lo aceptara, estaría incumpliendo la legislación», ha señalado.

«Me da mucha pena que la gran reivindicación de determinadas entidades y de algún partido político sea el consumo de alcohol, cuando lo que tendríamos que hacer es trabajar todos juntos en su reducción, especialmente en fiestas, que tienen un carácter infantil, que van dirigidas a las familias», ha subrayado.

En los últimos cinco años se destinaron 587.554,28 euros a 149 proyectos. Se beneficiaron más de 30 asociaciones. Sólo en 2023 se subvencionó a 28 organizaciones, con una inversión de más de 110.000 euros. De cara a este año, además de las líneas de subvenciones para proyectos, se invertirán 555.000 euros en los Planes Integrales de Barrio (PIBA) para Manoteras y la Uva de Hortaleza. El presupuesto total para 2024 asciende a 41,3 millones de euros, un 7,58% más que el año anterior, reflejando el compromiso con servicios esenciales, educación, cultura, deporte y participación ciudadana, buscando mejorar la calidad de vida en el distrito.