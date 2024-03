Rita Maestre ataca al concejal de Hortaleza por impedirles vender alcohol sin permiso en unas fiestas

«Tomarte una cerveza este año en las fiestas de Manoteras puede costarte una multa de 600 euros gracias a Almeida». Así de tajante se ha pronunciado la líder de Más Madrid, Rita Maestre, con respecto a la reducción de las fiestas populares en el distrito madrileño de Hortaleza. El motivo que ahora enfrenta a las asociaciones de izquierdas del barrio con el edil, David Pérez, por el recorte del número de actividades es claro: la venta de alcohol sin permiso.

La Ley sobre Drogodependencias y otros Trastornos Adictivos no permite la venta ni el consumo de bebidas alcohólicas en la vía pública, salvo en terrazas, veladores, o en días de feria o fiestas patronales, regulados por la correspondiente ordenanza municipal. Y es ahí donde está el quid de la cuestión.

En el pleno ordinario de marzo, se aprobaba la relación de festejos populares del distrito de Hortaleza para el año 2024. Entre ellos se encuentran las fiestas del barrio de Cárcavas-San Antonio (del 13 al 16 de junio), la colonia El Bosque (del 20 al 22 de septiembre), San Isidro (11, 12 y 15 de mayo), San Lorenzo (28 y 29 de septiembre), Fiesta de Verano (del 18 de junio al 2 de julio), y Fiesta de Navidad (del 28 de diciembre al 8 de enero de 2025).

El concejal David Pérez ha explicado que no se incluyen actividades presentadas por otras asociaciones, las cuales serán evaluadas individualmente por los técnicos municipales una vez que presenten la documentación correspondiente. Además, Pérez ha expresado su agradecimiento al tejido asociativo del distrito por su contribución.

Estos festejos populares ofrecen una variedad de actividades, desde música en vivo y baile, hasta exhibiciones, torneos deportivos, degustaciones gastronómicas, juegos y espectáculos de magia para todas las edades. Cabe destacar que las actividades no contempladas en la lista aprobada son consideradas como propias de cada asociación o entidad, y no técnicamente como festejos populares.

Y, al no ser consideradas fiestas populares, no pueden vender alcohol. La cuestión es que pretenden camuflar una actividad infantil o familiar como festejo popular sin serlo con el único objetivo de poder poner una barra. Así, la comercialización de estas bebidas va contra las normas de consumo de alcohol, del mismo modo que buscan saltarse la normativa pese a estar prohibida la venta ambulante de comida y bebida por controles sanitarios y para no ejercer competencia desleal respecto de establecimientos de comida y bebida que pagan sus impuestos a Hacienda.

Es más, en el caso de la cabalgata del barrio de Hortaleza, la Junta presidida por David Pérez -además de financiación- ha ofrecido espacios culturales para su celebración. Algo que las asociaciones han rechazado para poder poner barras de venta de bebidas alcohólicas en la calle para poder sacar dinero de estos festejos.

¿Festejo popular o actividad?

Desde la Junta Municipal han trasladado que las fiestas patronales del distrito de Hortaleza se aprobaron en el Pleno de enero, mientras que a lo que se ha dado luz verde en la sesión de marzo ha sido a los festejos populares propuestos por las asociaciones. El resto de actividades como calçotadas, arte callejero, cine o música no tienen entidad de festejos populares y «serán aprobadas por técnicos municipales una vez las asociaciones presenten la documentación pertinente», por lo que, remarca la Junta, «no se ha suprimido ninguna actividad de barrio». Estas actividades «no permiten la venta de alcohol en la calle, que parece que es lo único que importa a las asociaciones», han criticado desde la Junta que preside Pérez. «Contribuir a combatir el consumo de alcohol no autorizado en las calles es responsabilidad del Ayuntamiento de Madrid», sentencian.