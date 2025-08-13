PSG vs Tottenham en directo | Dónde ver en streaming online gratis la Supercopa de Europa hoy en vivo

El PSG y el Tottenham se ven las caras en el Estadio Friuli para disputar la Supercopa de Europa 2025 en un choque que promete ser apasionante en el que tanto los de Luis Enrique como los londinenses tratarán de darlo todo sobre el terreno de juego. Hay que recordar que no hay prórroga, por lo que si llegan al final de los 90 minutos con empate en el marcador nos iremos directamente a la tanda de penaltis. En la web de OKDIARIO te contamos en directo y en vivo online el resultado, goles y minuto a minuto de este frenético PSG – Tottenham.

PSG – Tottenham, en directo

La Supercopa de Europa

Los amantes del deporte rey están de enhorabuena porque la temporada de fútbol comienza oficialmente con la Supercopa de Europa 2025 que se disputará en el Estadio Friuli de Italia. El PSG alcanzó este choque tras haber ganado la Champions League, aunque todavía tienen ese pequeño dolor en el cuerpo tras haber perdido la final del Mundial de Clubes contra el Chelsea. Ahora se ven las caras contra otro conjunto de Londres, el Tottenham, que accedió a este partidazo tras haber conquistado la Europa League, donde vencieron al Manchester United.

Sin Donnarumma

Uno de los culebrones que ha vivido en los últimos días el PSG es el adiós de Gianluigi Donnarumma. Hace unos días se conocía que Luis Enrique tomaba la decisión de dejarle fuera de la convocatoria para esta Supercopa de Europa 2025 contra el Tottenham y en las siguientes horas explotó toda la situación. El guardameta italiano emitió un comunicado despidiéndose de los aficionados y explicando que otra persona había tomado la decisión de que no siguiera en el Parque de los Príncipes. Por otro lado, el técnico asturiano asumió su responsabilidad asegurando que prefiere otro estilo de guardameta, por lo que decidía no contar más con el ex del Milan.

Partidazo en Italia

Supercopa de Europa 2025 que se disputa en un campo neutral como es el Estadio Friuli, conocido también como Bluenergy Stadium, y que está situado en la ciudad de Údine, en Italia.