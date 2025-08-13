PSG vs Tottenham en directo | Dónde ver en streaming online gratis la Supercopa de Europa hoy en vivo
Sigue en directo y en vivo online el resultado, goles y minuto a minuto del PSG - Tottenham de la Supercopa de Europa 2025
El PSG, ganador de la Champions, y el Tottenham, de la Europa League, se ven las caras en la Supercopa de Europa 2025
Este PSG - Tottenham de la Supercopa de Europa 2025 se disputará en Italia, en el Estadio Friuli, de Údine
El PSG y el Tottenham se ven las caras en el Estadio Friuli para disputar la Supercopa de Europa 2025 en un choque que promete ser apasionante en el que tanto los de Luis Enrique como los londinenses tratarán de darlo todo sobre el terreno de juego. Hay que recordar que no hay prórroga, por lo que si llegan al final de los 90 minutos con empate en el marcador nos iremos directamente a la tanda de penaltis. En la web de OKDIARIO te contamos en directo y en vivo online el resultado, goles y minuto a minuto de este frenético PSG – Tottenham.
PSG – Tottenham, en directo
La Supercopa de Europa
Los amantes del deporte rey están de enhorabuena porque la temporada de fútbol comienza oficialmente con la Supercopa de Europa 2025 que se disputará en el Estadio Friuli de Italia. El PSG alcanzó este choque tras haber ganado la Champions League, aunque todavía tienen ese pequeño dolor en el cuerpo tras haber perdido la final del Mundial de Clubes contra el Chelsea. Ahora se ven las caras contra otro conjunto de Londres, el Tottenham, que accedió a este partidazo tras haber conquistado la Europa League, donde vencieron al Manchester United.
Sin Donnarumma
Uno de los culebrones que ha vivido en los últimos días el PSG es el adiós de Gianluigi Donnarumma. Hace unos días se conocía que Luis Enrique tomaba la decisión de dejarle fuera de la convocatoria para esta Supercopa de Europa 2025 contra el Tottenham y en las siguientes horas explotó toda la situación. El guardameta italiano emitió un comunicado despidiéndose de los aficionados y explicando que otra persona había tomado la decisión de que no siguiera en el Parque de los Príncipes. Por otro lado, el técnico asturiano asumió su responsabilidad asegurando que prefiere otro estilo de guardameta, por lo que decidía no contar más con el ex del Milan.
Partidazo en Italia
¡¡Muy buenas tardes a todos!! Bienvenidos a la retransmisión en directo y en vivo online del resultado, goles y minuto a minuto de este PSG – Tottenham que corresponde a la Supercopa de Europa 2025 que se disputa en un campo neutral como es el Estadio Friuli, conocido también como Bluenergy Stadium, y que está situado en la ciudad de Údine, en Italia. Ambos conjuntos esperan poder arrancar con buen pie este curso y darle una alegría a sus aficionados llevando un nuevo trofeo a las vitrinas de sus clubes después de un año espectacular en Europa.
Min 25
Pausa de hidratación
El árbitro detiene el encuentro para que se produzca el cooling break.
Min 24
¡Richarlison!
Pérdida de Dembélé y Kudus condujo para dársela a Richarlison, que fue el que había robado el balón. Su disparo lo despejó Chevalier a córner. En el saque de esquina remató Bentancur en el segundo palo, pero se le fue fuera su testarazo.
Min 21
Quién es el entrenador del Tottenham
El pasado mes de junio el Tottenham anunciaba la contratación de Thomas Frank como entrenador. El danés llegaba para sustituir a un Ange Postecoglou que había logrado ganar la Europa League.
Min 19
Remate alto del Tottenham
Falta que el Tottenham colgó al área, pero Palhinha remató de cabeza por encima del larguero.
Min 18
Sigue el 0-0
Pasan los minutos y todavía no se han producido ocasiones claras de gol en Údine.
Min 12
Demasiado fuerte
Centro pasadísimo de Richarlison que no encontró a ningún compañero.
Min 8
La primera del PSG
Gran llegada del cuadro parisino, que tras varios pases dentro del área rival acaba llegando el cuero a Kvaratskhelia, pero su disparo fue defectuoso y se marchó fuera.
Min 6
Ataca el Tottenham
Falta en el centro del campo y Vicario sube a sacarla. Fue al segundo palo y el PSG estuvo bien plantado para que Acharf despejase el cuero.
Min 3
Despeja el PSG
Saque de banda que efectuó Danso y parecía un córner, pero tras un rechace Vitinha acabó despejando el cuero.
¡Comienza el PSG – Tottenham!
Arranca este partidazo en Italia en el que está en juego la Supercopa de Europa. ¡Sacó de centro el Tottenham!
¡5 minutos!
Faltan apenas 5 minutitos para que ruede el balón en Italia. Aprovechamos este ratito para dejarte la mejor previa del PSG – Tottenham.
El culebrón Donnarumma
El guardameta italiano abandonará el PSG después de que Luis Enrique le haya comunicado que no cuenta para él. Así se ha despedido Donnarumma con un recado para el asturiano.
Achraf Hakimi
Hace unos días el futbolista del PSG dijo en rueda de prensa que cree que ha hecho los méritos suficientes para ganar el Balón de Oro y que lo merecería. Las palabras de Achraf Hakimi.
A qué hora juega el PSG – Tottenham la Supercopa hoy
Recordamos que este partidazo PSG – Tottenham fue fijado en el horario de las 21:00 horas, una menos en las Islas Canarias, por parte de la UEFA.
Alineación del Tottenham
Ya conocemos también cómo saldrá el cuadro londinense que dirige Thomas Frank. Esta es la alineación oficial del Tottenham contra el PSG hoy: Vicario; Pedro Porro, Romero, Danso, Van de Ven; Joao Palhinha, Bentancur, Sarr; Richarlison, Kudus y Spence.
Dónde juega el PSG hoy contra el Tottenham
La UEFA escogió el Estadio Friuli, la casa del Udinese, para que albergase esta Supercopa de Europa 2025 en la que se enfrentarán el PSG y el Tottenham.
Donde ver el PSG – Tottenham en directo gratis por TV y online
Este PSG – Tottenham de la Supercopa de Europa 2025 se podrá ver en directo por televisión a través de La1 gratis en abierto, pero también mediante Movistar Liga de Campeones, que sería de pago.
Alineación del PSG
Ya conocemos el once escogido por Luis Enrique para intentar llevarse esta Supercopa de Europa 2025. Esta es la alineación oficial del PSG contra el Tottenham: Chavalier; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes; Zaïre-Emery, Vitinha, Doué; Barcola, Dembélé, Kvaratskhelia.
Todo preparado
Está todo listo en Údine para esta Supercopa de Europa que disputarán el PSG y el Tottenham. En breves momentos anunciaremos las alineaciones de ambos conjuntos.
Min 29
Muy pasado
Córner a favor del PSG tras un buen contragolpe. Vitinha efectuó el saque de esquina, pero fue muy largo y el Tottenham recuperó la bola.