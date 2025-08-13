Así queda el palmarés de la Supercopa de Europa: el PSG se estrena como ganador

El PSG sucede como campeón de la Supercopa de Europa al Real Madrid tras derrotar en penaltis al Tottenham. El conjunto parisino inscribe por primera vez su nombre entre los ganadores del trofeo que enfrenta a los campeones de la Champions League y la Europa League. El Estadio Friuli, hogar del Udinese italiano, ha sido el testigo del duelo entre dos debutantes en esta competición.

El palmarés de la Supercopa de Europa lo lidera un Real Madrid que ha levantado en seis ocasiones este torneo continental. Atlético de Madrid (2018), Galatasaray (2000) y Chelsea (1998) fueron los únicos equipos capaces de derrotar a los merengues. Al conjunto blanco lo siguen de cerca FC Barcelona y AC Milan, con cinco entorchados cada uno. En el tercer escalón del podio se sitúa el Liverpool con cuatro títulos, seguido por los tres del Atlético de Madrid.

Con su victoria, el PSG se ha convertido en el primer francés en levantar el trofeo de la Supercopa de Europa. Tras 53 ediciones disputadas, un total de 26 clubes han logrado incluir este prestigioso título en su palmarés. El fútbol español cuenta con un total de cinco ganadores diferentes, merced a los triunfos de Real Madrid (6), FC Barcelona (5), Atlético de Madrid (3), Valencia (2) y Sevilla (1), y es el país más laureado con 17 títulos. Además, culés y merengues también son los equipos con más apariciones, empatados con nueve.

Palmarés de la Supercopa de Europa