El arranque de 2026 trae consigo una realidad financiera ineludible para millones de empleados en nuestro país. Tras la aprobación de las nuevas directrices gubernamentales, este año tu nómina va a experimentar una modificación técnica que, en la práctica, se traduce en un ajuste generalizado a la baja.

No se trata de un error de contabilidad en las empresas, sino de la aplicación estricta del Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI).

¿En qué consiste este nuevo ajuste?

Este impuesto, diseñado para reforzar la hucha de las pensiones ante la jubilación de la generación del baby boom, ha entrado en una fase de incremento progresivo. A partir de este mes de enero, el porcentaje de cotización aumenta, elevando la presión sobre el salario bruto.

Lo más relevante de esta medida es su carácter universal:

Sin excepciones : afecta a todos los trabajadores dados de alta en la Seguridad Social, independientemente de su sector.

: en la Seguridad Social, independientemente de su sector. Indiferente al salario : se aplica tanto a las rentas más bajas como a los sueldos más elevados .

: se aplica . Impacto compartido: aunque la mayor parte de la cuota corre a cargo de la empresa, el porcentaje que asume el trabajador aumenta, reduciendo directamente la liquidez que recibe cada mes en su cuenta bancaria.

El impacto real: la calculadora del recorte en tu sueldo

A efectos prácticos, tal y como aparece publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) desde el año 2023, si en el pasado año debíamos aportar un 4,83% de la base de contingencias comunes (donde entra nuestro sueldo, complementos y pagas extra) a la Seguridad Social, este 2026 el trabajador español pasará a aportar un 4,85% en total.

Ese pequeño aumento que deberemos aportar este año corresponde a la subida del Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), una medida aprobada por el Gobierno que sirve, según explican, para que los trabajadores aporten cada año (y hasta 2030) un poco más a la hucha de pensiones.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de lawtips (@lawtips)

Una vez conocida esta medida todo el mundo se hace la misma pregunta, ¿de cuánto será ese recorte en nuestra nómina? Pues, según el BOE, si la cotización del MEI el año pasado era del 0,80%, del cual el 0,67% corría a cargo de la empresa y cada trabajador asumía el 0,13% restante, en 2026 pasará a ser del 0,90%. Eso significa que cada empleado tendrá que asumir ahora un 0,15% de esa cotización.

La hoja de ruta de la Seguridad Social

Este cambio no es un evento aislado, sino parte de una estrategia a largo plazo. El objetivo del Ejecutivo es garantizar la sostenibilidad del sistema público de pensiones en un contexto demográfico complejo. El MEI seguirá escalando año tras año hasta alcanzar su punto máximo en 2030, lo que significa que el concepto de ‘nómina de siempre’ ha quedado oficialmente en el pasado.

Es recomendable revisar el apartado de «Aportaciones del trabajador a las cotizaciones a la Seguridad Social» en el recibo de este mes para verificar el nuevo porcentaje aplicado y entender la variación en el salario neto percibido.