Panathinaikos - Real Betis: horario y canal de televisión donde ver el partido de octavos de la Europa League en directo gratis.

El Panathinaikos y el Real Betis están listos para ofrecer un auténtico partidazo en esta ida de los octavos de final de la Europa League donde ambos esperan sacar un resultado positivo de cara a la vuelta. Lo cierto es que los verdiblancos tienen el factor campo a su favor y es por ello que tienen que tener en cuenta que en una semana jugarán el choque decisivo en La Cartuja. Te contamos la fecha, horario y canal de televisión para ver en directo todo lo que suceda en este choque que se juega en Atenas.

Horario del Panathinaikos – Real Betis: cuándo es el partido de la Europa League

El Real Betis viaja a Grecia para enfrentarse al Panathinaikos en este partido que corresponde a la ida de los octavos de final de la Europa League. El conjunto dirigido por Manuel Pellegrini acabó la fase de liga de la competición de plata del viejo continente entre los ocho primeros y se saltó la ronda de playoffs, por lo que afronta esta eliminatoria con el factor campo a su favor. Los de Heliópolis esperan sacar un resultado positivo del Estadio Olímpico de Atenas para afrontar la vuelta la próxima semana en La Cartuja con ventaja y así estar en la mejor posición para sacar el billete para cuartos.

A qué hora es el partido de la Europa League Panathinaikos – Real Betis

La UEFA ha programado este emocionante Panathinaikos – Real Betis correspondiente a la ida de los octavos de final de la Europa League para este jueves 12 de marzo. El organismo que controla el fútbol del viejo continente ha fijado este partidazo entre los griegos y los verdiblancos en el horario de las 18:45 horas, una menos en las Islas Canarias. Todo debería transcurrir con total normalidad en la previa entre los aficiones para que el choque pueda arrancar de manera puntual en el Estadio Olímpico de Atenas.

Dónde y cómo ver gratis el Panathinaikos vs Real Betis en directo por TV online y en vivo

El medio de comunicación que compró los derechos televisivos para retransmitir en exclusiva en nuestro país todos los encuentros de la competición de plata del viejo continente, como también de la Champions y de la Conference League, fue Movistar+. Este Panathinaikos – Real Betis de la ida de los octavos de final de la Europa League se podrá ver en directo por televisión a través del canal Movistar Liga de Campeones. Este canal es de pago y habrá que tenerlo contratado para poder disfrutar de todo lo que ocurra en el Estadio Olímpico de Atenas, por lo que no se podrá ver gratis por TV.

Todos los aficionados del conjunto bético y los amantes de las competiciones en general también también van a poder ver en directo en streaming y en vivo online este emocionante Panathinaikos – Real Betis de la ida de los octavos de final de la Europa League mediante la aplicación de Movistar+. Esta app se podrá descargar en dispositivos como teléfonos móviles, tablets y smarts TVs, pero hay que destacar que esta plataforma de pago también pondrá a disposición de todos sus clientes su página web para que puedan ver todo lo que suceda en Grecia con un ordenador de forma rápida y sencilla.

Además, en la web de OKDIARIO te vamos a ofrecer todo lo que suceda en la previa de los equipos españoles que juegan en la competición de plata del viejo continente y también de la Conference League. Una vez acaben los encuentros publicaremos la crónica de este Panathinaikos – Real Betis, pero también del Celta – Olympique de Lyon que es la ida de los octavos de la Europa League y también del Samsunspor – Rayo Vallecano, que es del torneo europeo de bronce.

Dónde escuchar por radio en directo el Panathinaikos – Real Betis

Por otro lado, todos los aficionados del conjunto andaluz que no vayan a poder ver por televisión en directo ni en streaming ni en vivo online este choque de la ida de los octavos de final de la Europa League van a poder escucharlo gratis por la radio. Emisoras como Cope, la Ser, Onda Cero, RNE o Radio Marca podrían conectar con el Estadio Olímpico de Atenas para narrar el minuto a minuto del Panathinaikos – Real Betis.

En qué estadio se juega y quién es el árbitro del partido Panathinaikos – Real Betis

El Estadio Olímpico de Atenas, ubicado en la capital de Grecia, será el campo donde se jugará este vibrante Panathinaikos – Real Betis correspondiente a la ida de los octavos de final de la Europa League. Este campo se inauguró en 1982 y tiene capacidad para casi 70.000 espectadores, por lo que se espera un gran ambiente, lo que se traduciría en un infierno para el conjunto que dirige Manuel Pellegrini. Hay que tener en cuenta que uno de los arquitectos responsables de este complejo deportivo fue el español Santiago Calatrava.

La UEFA ha designado al árbitro polaco Szymon Marciniak para que imparta justicia en este Panathinaikos – Real Betis de la ida de los octavos de final de la Europa League. El inglés Jarred Gillett será el encargado de controlar todo en el VAR, por lo que tendrá que analizar todas las acciones dudosas para si lo considera oportuno avisar a su compañero y recomendarle que vaya a revisar la jugada polémica en cuestión al monitor que estará ubicado en la banda del Estadio Olímpico de Atenas.