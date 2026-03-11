La Policía de Manchester está investigando a Rodri Hernández por uno de sus hobbys

A Rodri Hernández le puede salir caro su hobby en Manchester. El internacional español y jugador del Manchester City está siendo investigado por la Policía local de la ciudad inglesa por su actividad de puertas para adentro de casa, la cual está afectando a los vecinos. Varias denuncias de los vecinos colindantes y cercanos al mediocentro han puesto en alerta a la Policía de Mánchester debido al uso descontrolado de un dron por parte de Rodri Hernández que invade la privacidad de estos.

Al parecer, Rodri está haciendo volar su dron por encima de los límites de su ático y está invadiendo la privacidad de sus vecinos en Salford, donde reside en Mánchester. Al parecer, según relatan diversos vecinos, el dron del futbolista ha sobrevolado sus casas y ha pasado cerca de las ventanas de sus domicilios.

La Policía de Mánchester ha iniciado las investigaciones del caso tras recibir diversas denuncias por vecinos de Rodri Hernández, que señalan lo mismo: el dron del futbolista está sobrevolando sus hogares y ven vulnerado su derecho a la intimidad.

Así lo recoge el diario británico The Sun, que apunta a que desde su ático, Rodri Hernández está haciendo volar el dron y acercándose a otros domicilios. «Mi esposa está muy nerviosa, nos acosan Rodri y su dron», son declaraciones de los denunciantes que recoge el mencionado medio, muy similar a este otro que reconoce vive «con mi pareja en un piso alto y lo último que uno espera ver cuando ve la televisión es un dron a un metro de la ventana».

El primero de los denunciantes que habla para The Sun señala que su esposa «está muy nerviosa» con este asunto, que creía que estando en un piso alto tendría intimidad, pero que desde que Rodri vuela su dron esto también parece habérsele negado: «Una de las ventajas de vivir tan alto es que nadie te ve, pero ahora nos acosan Rodri y su dron».

Entre las denuncias, uno de los vecinos de su edificio esgrimió que, pese a vivir en un piso 34, una de las últimas noches se cruzó una luz verde por la ventana de su domicilio y, al asomarse para ver de qué se trataba, encontró que esta ponía rumbo hacia el ático de Rodri, en el último piso.

Al parecer las quejas vienen siendo recurrentes de tiempo atrás, ya que existe un grupo de Whatsapp del edificio donde reside Rodri donde ya se han producido las primeras críticas al proceder del futbolista. Entre ellas se encuentra un vecino que apunta a que el futbolista infringe tanto la ley contra el voyeurismo como la del acoso, así como la que establece los límites del vuelo de drones.

En ese mismo grupo se han publicado diversas fotos en las que se puede ver a Rodri en el edificio volando el dron, con el mando con el que lo controla en las manos. En el Reino Unido los pilotos de drones deben pasar un examen teórico y tener registrados los drones con mayores capacidades.