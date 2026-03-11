Egipto no se anda con chiquitas: construye desde cero una nueva ciudad en el desierto con rascacielos de 400 metros

En El Cairo viven más de 18 millones de personas, razón por la cual la sobrepoblación ha empujado al gobierno de Egipto a buscar una solución de dimensiones faraónicas. A unos 45 kilómetros al este de la actual capital, en un paraje baldío, se erigirá la Nueva Capital Administrativa (NAC).

Este proyecto forma parte de la estrategia Egipto Vision 2030 y tiene por objetivo la creación de una smart city (ciudad inteligente) capaz de absorber a millones de habitantes y aliviar el colapso que sufre hoy en día El Cairo, según detalla el Servicio de Información del Estado en Egipto.

Así será la Nueva Capital Administrativa de Egipto

Esta ciudad colosal se extenderá por unos 725 kilómetros cuadrados y será el nuevo centro financiero y administrativo del país. Basados en la información de Arab Urban, la planificación de la ciudad contempla desde un aeropuerto internacional hasta barrios diplomáticos y 21 distritos residenciales.

Además, el gobierno de Egipto pretende trasladar todo el aparato de poder: el Parlamento, los palacios presidenciales y 18 ministerios ya forman parte de este despliegue en el desierto.

En un entorno hostil, la tecnología y la sostenibilidad serán ejes centrales del que incluye 91 kilómetros cuadrados de granjas de energía solar y un sistema de gestión energética inteligente. Con esto, Egipto planea la construcción de un núcleo urbano autónomo, el cual ya recibió las primeras entidades gubernamentales en el año 2023.

Un rascacielos de casi 400 metros como centro de la eco-ciudad inteligente

El centro de la Nueva Capital Administrativa de Egipto será el Distrito de Negocios, donde destacará por completo la Iconic Tower.

Este rascacielos, fruto de la colaboración con la empresa china CSCEC, alcanzará los 385 metros de altura (¡rozando casi los 400 metros!) para coronarse como la estructura más alta de todo el continente africano. La torre albergará desde oficinas administrativas y apartamentos de lujo hasta un mercado de oro y un helipuerto.

Además, la columna vertebral de esta megalópolis es el denominado «Green River» o río Verde, en español. Un informe de la Journal of Al-Azhar University Engineering Sector de la Universidad de Al-Azhar describe este espacio como un «oasis urbano» de 10 kilómetros en su primera fase, diseñado para mitigar el cambio climático. Se pretende que este río artificial alcance los 35 kilómetros.

¿Qué otras cosas incluirá la nueva ciudad inteligente de Egipto?

Para que este desarrollo tenga sentido y no sea un gasto de recursos inútil, la ciudad integra los siguientes elementos clave:

Una red de transporte vanguardista que incluye un monorraíl y un enlace ferroviario eléctrico para conectar la urbe con El Cairo.

Espacios religiosos de escala monumental como la Mezquita de Al-Fattah Al-Alim y la Catedral de la Natividad, la más grande de Oriente Medio.

Una oferta de servicios que agrupa el hotel de lujo Al Masa, un gran parque temático y diversos centros educativos y hospitales.

Una gestión hídrica circular donde el Río Verde depende de aguas residuales tratadas para alimentar los parques y lagos artificiales.

La construcción de la NAC busca hacer frente a la crisis climática y el crecimiento poblacional descontrolado. Según los datos del estudio de la Universidad de Al-Azhar, los espacios verdes funcionarán como filtros de aire y reguladores térmicos esenciales para la vida en una zona rodeada de arena.

Además, la integración de infraestructuras resistentes a inundaciones y el diseño orientado al peatón buscan elevar el bienestar ciudadano por encima de los estándares actuales de El Cairo.