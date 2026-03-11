Qué es una supernova y qué ocurre cuando una estrella explota

Las estrellas parecen tranquilas en la quietud de la noche, sin cambios. Sin embargo, hay que saber que el Universo es movimiento y cambio continuo, y en él pasan muchas cosas. Entre esos espectáculos celestes se encuentran las supernovas, que explotan cuando han llegado a su final. El motivo de explotar es que las supernovas se pueden entender como bolas de enorme tamaño y de un gas muy muy caliente. Se dice que un elevado porcentaje de hidrógeno genera una especie de fusión nuclear, donde los átomos del hidrógeno formarían helio.

Generación de energía

Esta explosión genera gran cantidad de energía, y esa energía es la que hace que las estrellas brillen y den luz y calor durante millones de años. Casi siempre, la estrella está en equilibrio: la gravedad tira para adentro y la energía de la fusión empuja para afuera. Mientras estén así, todo bien.. Pero claro, esto no dura para siempre.

El combustible se acaba, y cuando se acaba el hidrógeno la estrella empieza a quemar otras cosas. Sin embargo, no puede estar así siempre, y llega un momento en que no tiene fuerza para aguantar la gravedad. Y ahí viene la situación final. cuando la estrella ya no puede más, la gravedad la aplasta. Si es grande, ¡este colapso es súper rápido! En nada, el centro se hunde y hace una explosión tremenda: ¡la supernova!

Supernovas demostradas

Han sido demostradas muchas de las explosiones que hemos descrito, pero desde la antigüedad. Los antiguos astrónomos chinos dejaron testimonio de estrellas que vieron aparecer de repente y luego desaparecieron.

Importancia de las supernovas

Realmente no solo las supernovas son un gran espectáculo, sino que en su interior se van uniendo muchos elementos químicos que después se esparcen en diferentes lugares (como en la Tierra), cuando la supernova explota. ¿Se puede decir que tenemos hierro, carbono o calcio por las supernovas? No en su totalidad, pero sí que el llamado polvo de estrellas ha contribuido a lo que tenemos.

Otras cosas muy interesantes en el cielo

Realmente no es sencillo poder visualizar una supernova, pero hay otras cosas que vamos a poder observar a lo largo de este año 2026. A modo de ejemplo, el calendario lunar de marzo 2026. También la luna llena marzo 2026, donde la luz de la Luna es muy fuerte y no deja ver cosas que brillan poco. También está el eclipse lunar marzo 2026 , que es cuando la Tierra se pone entre el Sol y la Luna y la tapa con su sombra.

A veces también vemos cosas curiosas llamadas conjunciones, que es cuando dos cosas parecen estar muy cerca en el cielo. Por ejemplo, la conjunción luna spica es cuando la Luna parece estar al lado de la estrella Spica. Algo pasa parecido con la conjunción venus saturno. Aquí, Venus y Saturno se ven juntos en el cielo durante un tiempo, ¡y es muy bonito para los que miran las estrellas! También hay momentos especiales durante el año por el movimiento de la Tierra alrededor del Sol. Uno de ellos es el equinoccio primavera 2026 . En el equinoccio, el día y la noche duran casi lo mismo en todo el mundo.

Otras curiosidades

Es normal ver a la Luna cerca de planetas brillantes. Por ejemplo, la conjunción luna júpiter es cuando la Luna y Júpiter se ven muy cerca en el cielo.

Pero regresando a las supernovas, lo más pesado pasa después de la explosión. Dependiendo de lo grande que fuera la estrella, lo que queda en el centro puede ser algo extremo. A veces se forma una estrella de neutrones, que es de las cosas más densas que hay en el universo. ¡Un poquito de material de una estrella de neutrones pesaría millas de millones de toneladas en la Tierra ! luz puede escapar.

Las supernovas también pueden escapar. hacer que nazcan nuevas estrellas. La explosión empuja nubes de gas y hace que se junten, ¡y así se forman nuevas estrellas! El universo es como un ciclo: las estrellas nacen de nubes de gas, viven millones de años y mueren en explosiones como las supernovas. Después, lo que queda de esas explosiones puede crear nuevas estrellas y planetas.

A modo de conclusión

Como hemos visto, este tipo de estrellas, las supernovas, nos recuerdan que el Universo tiene vida, y que esa vida y ese movimiento afecta a todos los planetas y por su puesto a la Tierra.

Las supernovas no son de ahora, aunque su estudio ahora tenga más medios, sino que existe mención a ellas en muchos escritos de antigüedad. Y gracias a esas supernovas antiguas, ¡hoy existe todo lo que conocemos!

Lecturas recomendadas

Supernovas, explosiones estelares

En 30 años de la gran supernova