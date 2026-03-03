Conjunción Luna y Júpiter: cuándo observar este encuentro

Hay noches en las que el cielo parece hacer planes especiales. ¿Te has fijado alguna vez en un punto brillante al lado justo de la Luna? ¿Sería el planeta Júpiter? Lo bueno de este fenómeno es que no es raro. De hecho, ocurre aproximadamente una vez al mes.

La Luna se mueve rápido en el cielo y, en su recorrido mensual, pasa “cerca” de distintos planetas. Cuando le toca el turno a Júpiter, tenemos conjunción. Eso sí, cada mes cambia el día exacto y la hora. Para saber cuándo verla desde tu ciudad, lo más práctico es:

Revisar un calendario astronómico actualizado.

Consultar una app de cielo nocturno.

Estar atento a noticias astronómicas mensuales.

No es un evento que pase cada diez años. Es mucho más cercano y frecuente. Y eso lo hace todavía mejor.

¿Qué significa la palabra “conjunción”?

Desde nuestra mirada en la Tierra, la Luna y Júpiter dan impresión de estar muy juntos en el cielo. No están realmente cerca. De hecho, están separados por distancias enormes. Pero desde aquí abajo se ven alineados en la misma zona del cielo.

Es un efecto visual. Un juego de perspectiva cósmica. Y aunque no se toquen ni remotamente, la imagen que forman es preciosa.

¿Dónde hay que mirar?

La forma más fácil de encontrar la conjunción es esta:

Busca la Luna. Es imposible perderla.

Mira alrededor.

Localiza el punto más brillante que no esté titilando.

Ese punto casi seguro será Júpiter.

Muchas veces la conjunción se ve poco después del atardecer, cuando el cielo ya está oscuro pero todavía queda algo de luz en el horizonte. Otras veces ocurre de madrugada. Depende del mes.

Pero tranquilo: si la Luna está visible, tienes muchas probabilidades de ver a Júpiter cerca.

¿Cómo sé que es Júpiter y no una estrella?

Hay un truco sencillo. Las estrellas titilan. Parpadean. Los planetas, en cambio, brillan con una luz más fija, más estable.

Júpiter suele verse como un punto blanco intenso, constante, que destaca muchísimo. De hecho, muchas veces es el objeto más brillante del cielo nocturno después de la Luna.

Si tienes prismáticos en casa, pruébalo. Con unos simples binoculares podrías incluso notar pequeños puntitos alineados cerca del planeta: son algunas de sus lunas.

Y ahí es cuando el espectáculo sube de nivel.

¿Importa en qué fase esté la Luna?

Sí… pero no demasiado. Si la Luna está muy llena, su brillo puede opacar un poco las estrellas cercanas. Pero Júpiter es tan luminoso que seguirá viéndose claramente.

Cuando la Luna está en fase creciente, el contraste suele ser más bonito. Se ve la parte iluminada y el planeta brillando a su lado. Es una combinación muy estética.

En cualquier caso, la conjunción es visible a simple vista. No necesitas equipo profesional.

¿Se puede ver desde cualquier lugar?

En la mayoría de los casos, sí. Este encuentro suele ser visible desde gran parte del planeta. Lo único que puede jugar en contra es:

Nubes.

Lluvia.

Contaminación lumínica muy fuerte.

Que ocurra en horario diurno en tu zona.

Pero si el cielo está despejado y es de noche, tienes muchas posibilidades de verlo sin problema.

¿Se puede hacer una buena foto?

Claro que sí. Con un móvil moderno y modo noche puedes capturar la Luna y ese punto brillante al lado. Si usas un trípode o apoyas el teléfono en una superficie estable, la imagen mejora mucho.

No esperes ver detalles de las bandas de Júpiter con el móvil, pero como recuerdo visual del momento, funciona perfectamente.

Si tienes cámara con zoom potente, entonces sí puedes intentar captar algo más de detalle. Pero no es obligatorio. Lo bonito es la escena general.

¿Por qué Júpiter destaca tanto?

Porque es enorme. Literalmente el gigante del sistema solar. Júpiter es el planeta más grande que tenemos cerca. Refleja mucha luz solar y por eso brilla tanto cuando lo vemos desde aquí.

Cuando aparece junto a la Luna, el contraste es llamativo. Un satélite relativamente pequeño y cercano junto a un coloso lejano. Y aun así, desde nuestra perspectiva, parecen vecinos de barrio.

Esa mezcla de cercanía visual y distancia real es parte de lo que hace especial este fenómeno.

¿Cuánto dura la conjunción?

El momento exacto del mayor acercamiento ocurre en una hora concreta. Visualmente, puedes disfrutar de la conjunción durante varias horas esa noche. Incluso el día anterior y el siguiente notarás que siguen bastante cerca en el cielo.

No es algo que dure cinco minutos y desaparezca. Tienes margen para observarlo con calma.

Consejos simples para disfrutarlo mejor

Si quieres que la experiencia sea más especial:

Sal unos minutos antes de la hora prevista.

Busca un lugar con horizonte despejado.

Apaga luces cercanas si puedes.

Deja que tus ojos se adapten a la oscuridad.

Y, sobre todo, tómate tu tiempo.

No mires solo cinco segundos y vuelvas al móvil. Quédate un rato. Observa cómo se mueven lentamente con el paso de las horas.

Lecturas recomendadas

Los planetas y la Luna

Eventos astronómicos 2026