Los científicos están mudos ante el hallazgo: la insólita capacidad de los caballos para producir dos sonidos a la vez

La insólita capacidad de los caballos de producir dos sonidos a la vez deja a los científicos mudos. La realidad siempre acaba superando la ficción y en especial, cuando estamos ante un descubrimiento que pone los pelos de punta y nos sitúa en un punto de no retorno. Sin duda alguna, el conocimiento de los animales puede darnos algunas pistas de lo que nos está esperando en unas jornadas en las que cada detalle contará de forma excepcional.

Es hora de saber qué es lo que puede pasar en estos días en los que realmente cada punto cuenta y de hacerlo, tocará empezar a ver llegar determinadas situaciones que pueden ser claves. Con la mirada puesta a algunas novedades que pueden convertirse en la antesala de algo más. Estaremos con la mirada puesta a un descubrimiento que puede ser esencial en unos días en los que cada detalle cuenta y lo hace de tal manera que nos obliga a visualizar lo que tenemos por delante. Una situación del todo inesperada que podría acabar siendo la que nos afectará de lleno, en unos días en los que cada detalle contará de una forma muy concreta.

Están mudos los científicos ante este hallazgo

Los caballos pueden tener una capacidad innata a la hora de producir sonidos de una forma que dejará en shock a más de uno. Estamos ante un cambio de tendencia que puede ser lo que nos acompañará en unos días en los que cada detalle contará.

Los animales nos piden un poco de atención en estos días en los que parecerá que cada detalle contará de una manera muy diferente. Es hora de conectar un poco más con algunas peculiaridades que pueden convertirse en la antesala de algo más.

Estaremos pendientes de un hallazgo que hasta el momento no sabíamos que podríamos empezar a analizar. Esos ruidos que producimos a la hora de hablar los seres humanos acaban siendo palabras que se traducen en una serie de cambios que quizás hasta el momento no sabíamos.

Es hora de conocer lo que han descubierto estos expertos de unos animales que pueden darnos más de una sorpresa. Sobre todo, si tenemos en cuenta la capacidad que tienen para conseguir aquello que deseamos y más, un hallazgo que lo cambiará todo.

Esta es la insólita capacidad de los caballos para producir dos sonidos a la vez

Dos sonidos a la vez puedes producir gracias a la insólita capacidad de los caballos para descubrir este tipo de elementos que pueden convertirse en una vía de comunicación nunca vista. En especial, si descubrimos la esencia de unos animales que quizás se comuniquen de una manera muy diferente a la que nos imaginaríamos.

Tal y como nos explican desde la revista especializada Current Biology: «Comprender por qué las frecuencias de las vocalizaciones de algunas especies están muy por encima o por debajo de las predichas por el tamaño corporal es clave para explicar la notable diversidad del comportamiento vocal de los mamíferos. Los caballos, entre los mamíferos terrestres más grandes, proporcionan un claro ejemplo de tal desviación: sus gemidos contienen una frecuencia fundamental muy alta (>1.000 Hz) además de una segunda, más baja (∼200 Hz). Mientras que la frecuencia fundamental más baja de los gemidos se atribuye fácilmente a las vibraciones de las cuerdas vocales (laríngeas), los procesos biomecánicos subyacentes a la producción de la superior siguen siendo desconocidos. Utilizando una combinación de datos in vivo y ex vivo, que incluyen experimentos de laringe extirpados con helio, tomografía computarizada (TC), exámenes endoscópicos y análisis acústico de caballos con neuropatía laríngea recurrente, proporcionamos evidencia de que la alta frecuencia fundamental en los gemidos de los caballos es generada por un mecanismo de silbato aero aeródinoico dentro de la laringe, en lugar de la vibración del tejido del pliegue vocal. Estas fuentes laríngeas separadas explican la producción simultánea de frecuencias fundamentales bajas y altas en vocalizaciones (es decir, bifonación). La bifonación de los caballos probablemente evolucionó para transmitir múltiples mensajes independientes simultáneamente, destacando el papel de las adaptaciones anatómicas y aerodinámicas en la mejora de la complejidad vocal entre especies».

Un cambio de tendencia respecto a los que nos imaginaríamos que nos descubre un poco más el mundo de los caballos: «Entre las especies de mamíferos, generalmente existe una relación inversa entre la frecuencia mínima de vocalización (es decir, la frecuencia fundamental, fo) y el tamaño corporal, denominado «alometría acústica». 1 Debido a que el tamaño de la laringe, que determina fo, es aproximadamente proporcional al tamaño corporal, las especies más grandes tienden a producir sonidos con fos más bajos que las más pequeñas.2,3 Aunque esta suposición es ampliamente aplicable en todas las especies, el estudio de las vocalizaciones de mamíferos ha revelado, en los últimos años, múltiples ejemplos de desviaciones de esta alometría.1,4,5,6 Aparte de la simple agrandamiento de la laringe (por ejemplo, en monos aulladores7 o ciervos de zardeo8), los mecanismos subyacentes a tales desviaciones a menudo siguen siendo desconcertantes. Los mecanismos descritos hasta ahora incluyen órganos vocales alternativos innovadores que divergen de la típica dependencia de los mamíferos en la vibración de las cuerdas vocales. Por ejemplo, los koalas (Phascolarctos cinereus) emplean cuerdas vocales velares en el paladar blando para producir sus fuelles de apareamiento de tono dististicamente bajos. Estas oscilaciones inducidas por el flujo de aire, generadas durante la inhalación, alcanzan frecuencias bajas típicas de mamíferos mucho más grandes como los elefantes (Loxodonta africana).4 Los gatos domésticos (Felis catus) exhiben una estrategia de vocalización única a través del ronroneo, que implica oscilaciones de baja frecuencia facilitadas por almohadillas incrustadas en las cuerdas vocales.9 En el otro extremo del espectro, algunos roedores producen vocalizaciones ultrasónicas extremadamente altas (USV) a través de un «mecanismo de impacto de pared», en el que un chorro de aire de alta velocidad de la glotis golpea la pared interior tiroidea de la la laringe. Este bucle de retroalimentación entre las inestabilidades del chorro y las ondas acústicas aguas arriba genera sonidos estables y de alta frecuencia».