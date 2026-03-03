Madre e hija descubren en Australia la colonia de coral más grande del mundo: mide 3.973 metros cuadrados

El hallazgo de la colonia de coral más grande del mundo identificada hasta la fecha ha puesto el foco, una vez más, en la importancia de la conversación y protección del medio marino. El hallazgo tuvo lugar a finales de 2025 de la mano de Sophie Kalkowski-Pope, coordinadora de operaciones marinas de la organización conservacionista Citizens of the Reef, y su madre, Jan Pope, buceadora experimentada y fotógrafa submarina. Ambas estaban realizando tareas de monitoreo del arrecife cuando se encontraron con la estructura.

«Cuando nos metimos al agua, inmediatamente reconocí la importancia de lo que estábamos viendo», explicó Kalkowski-Pope. La colonia, que pertenece a la especie Pavona clavus y alcanza unos 111 metros de longitud, tiene forma de «J» y cubre aproximadamente 3.973 metros cuadrados de superficie. Ahora, el modelado 3D permitirá comparar su estado actual con futuras mediciones y analizar cómo evoluciona. Serena Mou, ingeniera de investigación del Centro de Robótica de la Universidad Tecnológica de Queensland, explicó que esta tecnología facilita realizar comparaciones directas en meses o años posteriores para comprender «cómo varía la salud y la morfología del coral».

La colonia de coral más grande del mundo

El hallazgo se produjo en el marco del Great Reef Census (Gran Censo del Arrecife), una iniciativa de ciencia ciudadana impulsada por Citizens of the Reef que moviliza a más de 100 embarcaciones privadas para recopilar imágenes y datos del estado del arrecife a gran escala.

«Gracias al esfuerzo humano, la inteligencia artificial y los científicos del Laboratorio de Ecología Espacial Marina de la Universidad de Queensland, podemos proporcionar datos a gran escala a los administradores de arrecifes con una velocidad y una precisión sin precedentes», señalan en su sitio web.

«El descubrimiento de una colonia de coral excepcionalmente grande no debe interpretarse como evidencia de que los arrecifes se estén recuperando, ni de que las presiones climáticas estén disminuyendo; más bien, resalta las formas desiguales en que los sistemas arrecifales responden al estrés ambiental y la importancia de identificar, comprender y proteger las fortalezas restantes en vastos sistemas arrecifales».

La Gran Barrera de Coral, declarada Patrimonio de la Humanidad, es considerada la mayor estructura viva del planeta. Se extiende a lo largo de más de 2.300 kilómetros frente a la costa de Queensland y alberga miles de especies marinas, desde peces tropicales hasta tortugas y tiburones. Sin embargo, también es uno de los ecosistemas más amenazados por el cambio climático.

«Desde 1950 se ha perdido casi la mitad de los arrecifes del mundo y se prevé que todos los que quedan estarán amenazados para el 2050 si las condiciones y tendencias se mantienen. Las consecuencias humanitarias y para la biodiversidad del colapso total de los arrecifes de coral serían catastróficas y afectarían a más de un millón de especies marinas, a las economías locales y a la seguridad alimentaria de innumerables comunidades costeras», alerta Coral Reef Alliance.

Una estructura ‘extraordinaria’

Más allá de su impresionante tamaño, la colonia de Pavona clavus, al tratarse de una estructura masiva que ha logrado crecer durante décadas (o incluso siglos) en un entorno cambiante, puede ofrecer pistas valiosas sobre los mecanismos de adaptación de los corales frente a factores ambientales como el estrés térmico o las corrientes.

«Los datos resultantes se utilizaron para generar un modelo 3D detallado de la estructura del coral, un modelado espacial realizado con la colaboración del Centro de Robótica de la Universidad Tecnológica de Queensland (QUT), junto a la captura de imágenes con el apoyo de Biopixel», comentaron Kalkowski-Pope.

En términos biológicos, las colonias masivas como ésta están formadas por millones de pequeños pólipos que trabajan de manera conjunta, construyendo lentamente estructuras calcáreas. Su crecimiento suele ser lento, por lo que alcanzar más de 100 metros de longitud implica un proceso prolongado en el tiempo.El hallazgo también supera registros anteriores de colonias coralinas de gran tamaño documentadas en otras regiones del Pacífico.

Para Sophie Kalkowski-Pope y Jan Pope, la experiencia ha sido transformadora. «Cuando nos metimos al agua inmediatamente reconocí la importancia de lo que estábamos viendo; parecía una pradera de coral, simplemente se extendía sin fin.