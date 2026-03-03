El hallazgo que cambia el mundo: encuentran restos humanos con más de 6.000 años de antigüedad con ADN inaudito

Imagina no descender de nadie ni dejar legado; simplemente aparecer de la nada en la Tierra, desaparecer de un momento a otro y que ni tu ADN ni tus restos permanezcan en el planeta, como un alienígena. Pues esto es lo que le pasó a un grupo de nómadas afincados en lo que hoy es Colombia hace más de 6000 años.

Pero si no tenían descendencia ni dejaron ascendencia, ¿quiénes fueron? El equipo de antropólogos que ha llevado acabo la investigación genética a través de sus restos óseos no ha encontrado similitudes en su ADN con los grupos modernos conocidos, así como tampoco ha encontrado correlación en el pasado. Aunque deberían estar relacionados con los indígenas precolombinos, como los habitantes actuales de Colombia, sus semejanzas son inexistentes. Sin embargo, podrían compartir ADN con la gente que habita alrededor del actual istmo de Panamá.

El aislamiento con el resto de población de sus alrededores que pudo sufrir este grupo es una de las teorías que manejan los antropólogos sobre el motivo por el cual su ADN no perduró en el tiempo, las barreras geográficas de la zona pudieron hacer imposible que estos nómadas se relacionaran fuera de su círculo. La otra teoría, totalmente contraria a la primera, nos habla de que al ser un grupo de menor tamaño puede que su ADN se diluyera a lo largo del tiempo tras siglos de relaciones con otros conjuntos del continente. Aunque debido a la falta de coincidencias genéticas, las teorías no son más que eso, teorías.

Este nuevo descubrimiento nos enseña cómo la diversidad humana en el pasado era mucho mayor de la que podríamos creer y como la evolución de la especie no siguió un proceso lineal si no que una supervivencia del más fuerte entre todos los grupos prehistóricos. Además, este linaje fantasma nos hace recordar que la idea de nuestra extinción siempre ha existido y siempre existirá.