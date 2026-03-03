Ayuso pacta con las 6 universidades públicas una financiación de 14.800 millones hasta 2031

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha alcanzado este martes un acuerdo con los rectores de las seis universidades públicas para poner en marcha un nuevo modelo de financiación plurianual que alcanza los 14.800 millones de euros hasta 2031.

De este dinero, un total de 12.294,6 millones (el 83%) llegarán a través de los Presupuestos Generales regionales y del capítulo III de precios públicos. Es la primera vez en la historia que las universidades cuentan con una propuesta de financiación plurianual, que incluye un fondo dirigido exclusivamente a inversiones que permitirán acometer las actuaciones estratégicas que necesitan para modernizar sus infraestructuras tanto docentes como científicas.

En el último ejercicio de vigencia (2031), estas instituciones educativas contarán con 549 millones adicionales de la Comunidad de Madrid y solo los fondos específicos habrán crecido un 41% (480 millones de euros más).

Asimismo, se recogen los programas de Ciencia, Consejos Sociales y becas; y se estima que las universidades puedan tener otros ingresos propios cercanos a los 2.500 millones de euros en los años del modelo.

La firma ha tenido lugar en la Real Casa de Correos, sede del Ejecutivo regional, donde también han estado presentes los consejeros de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García, y la de Educación, Universidades y Ciencia, Mercedes Zarzalejo.

Este nuevo texto, en el que se lleva trabajando con los rectores de manera intensa desde hace meses, tiene como objetivo consolidar la calidad y excelencia de las seis instituciones.

Así, se las dota de los recursos necesarios para que puedan desarrollar una planificación estratégica y plurianual de crecimiento, inversiones y servicios y sigan impulsando a Madrid como el principal polo de formación y atracción de talento del sur de Europa. En total, se estima que las seis universidades públicas madrileñas dispondrán anualmente de una media de 2.465,1 millones para financiar su actividad.

Este pacto llega tan solo trece días después de que Mercedes Zarzalejo tomara posesión como consejera de Educación en sustitución de Emilio Viciana, a quien Ayuso cesó el pasado 16 de febrero. Zarzalejo ha conseguido en apenas dos semanas, el acuerdo que la presidenta esperaba desde hace meses, ya que las universidades se quejaban de que estaban infrafinanciadas y tenían problemas para mantener los campus.

Por otro lado, el Gobierno autonómico ha sido sensible a las peculiaridades de cada universidad. De este modo, tendrán acceso a dos tipos de fondos extraordinarios: uno de Convergencia, orientado a corregir desequilibrios y equilibrar el déficit de aquellos centros que lo requieran; y un fondo adicional que permitirá corregir y compensar los efectos de la aplicación del nuevo modelo y ofrecerá financiación para proyectos singulares a las universidades con el objetivo de incrementar su competitividad.

Las universidades deberán presentar un plan estratégico, anualmente una memoria económica justificativa del destino de los fondos que reciban e implantar un sistema de contabilidad analítica.

Por su parte, el secretario general del PP de Madrid, Alfonso Serrano, ha celebrado el anuncio de la firma de un acuerdo al que ha calificado de «histórico»

«Es la primera vez que va a haber un acuerdo de estas características que vaya a afectar a las seis universidades públicas en la historia de nuestra comunidad. Este acuerdo va a suponer mayor seguridad para las universidades, mayor certidumbre, mayor garantía para poder planificar sus presupuestos y con partidas específicas que van a apostar por la especialización y poder seguir estando en las mejores universidades de España», ha dicho.

Esta semana, la presidenta Ayuso comparecerá a petición propia en la Asamblea para explicar los cambios en la Consejería de Educación que acarrearon también la dimisión de tres diputados de su grupo parlamentario, así como de otros cargos de la consejería. La comparecencia será el jueves.