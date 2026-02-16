Ayuso destituye a Viciana y nombra a Zarzalejo nueva consejera de Educación de Madrid

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha cesado este lunes al consejero de Educación, Ciencia y Universidades, Emilio Viciana, que ejercía desde octubre de 2025, y ha nombrado en su lugar a la diputada del PP en la Asamblea Mercedes Zarzalejo. De ello ha informado el Gobierno regional a través de una nota de prensa donde no especifican los motivos del relevo. El decreto con su nombramiento se publicará este martes en el Boletín Oficial regional (BOCM).

Ayuso ha relevado a Emilio Viciana por el bloqueo con las universidades. Mercedes Zarzalejo es la diputada que interrogó a la esposa de Pedro Sánchez Begoña Gómez en la Asamblea por su cátedra y que desde octubre era viceconsejera de Universidades.

Huelga con la futura ley

El cese de Viciana se produce el mismo día en el que estudiantes y profesores de los seis centros universitarios públicos de la Comunidad de Madrid han avanzado que preparan una nueva huelga si no se retira la Ley de Enseñanzas Superiores, Universidades y Ciencia (LESUC) y han pedido apoyo a los rectores, quienes han mostrado desde el inicio de su tramitación su desacuerdo con la propuesta.

Ley de Ayuso: blindaje frente a ideologías

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, puso en marcha una reforma del sistema universitario madrileño a través de la futura Ley de Universidades, Enseñanzas Superiores y Ciencia. El proyecto busca blindar las universidades de los excesos ideológicos, los escraches y las ocupaciones ilegales, así como combatir la endogamia y la intromisión de perfiles no cualificados en la gestión universitaria.

Autonomía universitaria

Según Ayuso, esta legislación pretende reforzar la autonomía universitaria, garantizar la libertad de cátedra y expresión, fomentar la colaboración público-privada, fomentar la transparencia y la pluralidad, y elevar la calidad académica en todas las instituciones de la región.

Zarzalejos (Madrid, 1976), que toma el relevo al consejero Emilio Viciana, ejercía desde octubre de 2025 como viceconsejera de Universidades, Investigación y Ciencia de la Comunidad de Madrid. La nueva consejera es doctora en Derecho por la Universidad de Córdoba, licenciada en Derecho por la Universidad Complutense y diplomada en Estudios Avanzados en Derecho del Trabajo y la Seguridad Social por la Universidad Carlos III de Madrid.

Su trayectoria ligada al sector educativo incluye sus trabajos como personal docente e investigador en diferentes universidades y estancias en centros universitarios europeos. Zarzalejos, además, ha sido miembro del Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid y de la Comisión de Educación de la Federación Española de Municipios y Provincias -FEMP-.

Alcaldesa y concejala del Ayuntamiento de San Martín de Valdeiglesias (2015/23) y diputada de la Asamblea de Madrid (2023/25), también es titulada en los estudios en Danza Española por el Real Conservatorio de Danza de Madrid y en los estudios de Ballet Clásico por la Royal Academy of Dance de Londres.

Zarzalejo abre una nueva etapa al frente de la Consejería de Educación, Ciencia y Universidades que en este 2026 tiene un presupuesto histórico de 6.959 millones de euros -el 22,7% del total regional-, y también con cifras récord de becas y ayudas al estudio y docentes en la educación pública. En universidades públicas, el presupuesto madrileño ha crecido este año un 6,5%.