Tres diputados de Ayuso dejan el escaño en la Asamblea tras la destitución del consejero de Educación

El cese del consejero de Educación, Ciencia y Universidades, Emilio Viciana, por parte de la presidenta Isabel Díaz Ayuso, ya ha traído las primeras consecuencias. Tres diputados del PP en la Asamblea de Madrid, Pablo Posse, portavoz de Educación, Mónica Lavín, de Política Social, y Carlota Pasarón, de Juventud, han renunciado a sus actas «por coherencia y en solidaridad» por la destitución del titular de la cartera de Educación.

Ayuso tomó ayer lunes la decisión de cesarle de su cargo y nombrar en su lugar a Mercedes Zarzalejo, diputada regional de la máxima confianza de la presidenta y quien lideró la investigación sobre Begoña Gómez en el parlamento madrileño.

El Gobierno regional no ha especificado los motivos del relevo, pero las discrepancias entre Ayuso y Viciana parten de que este último no lograba llegar a un acuerdo con los rectores de las universidades públicas en lanueva ley y su modelo de financiación.

Avalancha de renuncias

El portavoz popular en la comisión de Educación, Pablo Posse, fue el primero en anunciar su renuncia al acta de diputado. Le siguieron Mónica Lavín, responsable de Política Social, y Carlota Pasarón, portavoz de Juventud. Los tres forman parte del núcleo conocido en los pasillos como Los Pocholos, un grupo de jóvenes parlamentarios que irrumpieron en 2023 en las listas del PP y que habían orbitado políticamente alrededor de Viciana.

En la comisión de educación celebrada este martes en la Asamblea, el diputado Pablo Posse ha trasladado un mensaje conjunto de agradecimiento que ha leído en la Cámara regional. Posse ha anunciado que renunciará a su acta de diputado y ha agradecido a Viciana y a todo su equipo su agradecimiento en unos años en los que se han puesto en marcha «medidas muy importantes» y en especial a la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, «por la oportunidad y la confianza en estos años».

En su último turno de intervención, Posse no solo avanzó su marcha, sino que dio por hechas las salidas de dos directores generales del equipo del consejero cesado: la directora general de Secundaria y Formación Profesional, María Luz Rodríguez de Llera Tejeda, y el director general de Universidades, Nicolás Javier Casas Calvo. Desde la Puerta del Sol aseguran no tener constancia formal de algunas de las decisiones anunciadas en sede parlamentaria.

Fuentes próximas a la presidenta de la Comunidad de Madrid han explicado que la dimisión de Posse es una «decisión personal que él ha explicado y hay que respetarla». En Sol destacan que este diputado era «muy cercano al consejero y ha decidido no seguir porque el consejero no seguía». Respecto a las renuncias de las portavoces de Familia y Juventud, las mismas fuentes señalan que también eran próximas a Viciana y formaban una especie de equipo que, al marcharse el consejero, ha quedado prácticamente disuelto. «Ha sido una cuestión de lealtad», señalan.

Por su parte, el ya exconsejero, Emilio Viciana, ha escrito este martes un mensaje en sus redes sociales indicando que «ha sido un honor servir a los madrileños estos años» y ha remarcado que el cese que se publica es «a petición propia». «Quiero agradecer a mi equipo la gran labor hecha. Hemos abierto nuevos caminos y afrontado todos los retos. Gracias a la presidenta Díaz Ayuso por esta oportunidad», ha expresado a continuación.