Tercer desplante de la ministra de Vivienda al Plan Vive de Ayuso tras obligar a retrasar el acto

Tercera vez que la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, deja tirado al Gobierno regional de la Comunidad de Madrid. Este martes se ha ausentado de un acto del Plan Vive al que previamente había confirmado su presencia y después de obligar al Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso a retrasarlo de la agenda.

El consejero de Transportes y Vivienda, Jorge Rodrigo, ha subrayado que se trata de «un gesto difícil de justificar», por tratarse de la tercera vez que ocurre. «Además, lo ha hecho después de que la organización modificara su agenda y retrasara el inicio del evento para facilitar su participación», ha añadido.

Asimismo, el consejero de Ayuso ha deslizado que «el compromiso institucional debería ejercerse con la misma determinación con la que se solicitan cambios organizativos». Una observación que apunta directamente a la coherencia entre la palabra dada y los hechos.

La ministra de vivienda, Isabel Rodríguez ha instado en varias ocasiones a la Comunidad de Madrid a mejorar los criterios de asequibilidad y acceso social del Plan Vive, sin embargo, normalmente no acude cuando hay eventos relacionados con el mismo. Ya lo hizo en otra presentación en Arganda del Rey y en Majadahonda y también se ausentó de una promoción municipal en Alcobendas.

Plan Vive

El de este martes se ha celebrado en Navalcarnero. Allí, el Gobierno regional ha entregado nueva promoción de 36 pisos. De esta forma, la Comunidad de Madrid ha alcanzado ya las 5.211 viviendas entregadas del Plan Vive, el programa autonómico de vivienda, para atender de forma más eficaz las necesidades habitacionales de los colectivos más vulnerables y facilitar el acceso a una vivienda digna.

En concreto, la urbanización ubicada en la calle Arcángel Gabriel cuenta con 32 pisos de dos dormitorios y cuatro de tres, junto a otros servicios como plazas de garaje, trastero o aparcamiento exterior para bicicletas. Según ha indicado el consejero Jorge Rodrigo, «en este proyecto tiene un importante peso la construcción industrializada, ya que tanto la fachada como los baños se han realizado mediante esta técnica que agiliza los plazos de ejecución».

Además, Rodrigo ha asegurado que “lo que requieren los madrileños es que las administraciones trabajemos para sacar adelante iniciativas como el Plan Vive, que ofrecen una solución real a miles de personas”. En este sentido, ha añadido, «en materia de vivienda no podemos perder el tiempo con más anuncios vacíos y medidas intervencionistas».

De esta forma, el Gobierno regional continúa facilitando el acceso a un hogar a jóvenes y familias, con el objetivo de superar los 14.000 inmuebles de alquiler a precio asequible en la presente legislatura. «En Navalcarnero muy pronto se sumarán otras dos promociones, con 318 y 71 casas respectivamente, hasta las 425 previstas en esta iniciativa que lleva el sello de la Comunidad de Madrid», ha detallado Rodrigo.

Gracias al Plan Vive, la Comunidad de Madrid ha entregado hogares de alquiler a precio asequible en 10 localidades. Así, Navalcarnero se suma a Alcalá de Henares, Alcorcón, Colmenar Viejo, Getafe, Móstoles, San Sebastián de los Reyes, Torrejón de Ardoz, Tres Cantos y la capital. «Próximamente se incorporarán otros municipios que tienen proyectos en fases muy avanzadas como Pinto, donde hoy se ha abierto el plazo de inscripción para optar a 422 casas».