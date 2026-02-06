El BOE lo confirma: ya hay día exacto para solicitar las viviendas baratas de Madrid

La localidad madrileña de Pinto se prepara para acoger una promoción de 422 viviendas de Protección Pública de Precio Básico (VPPB) que forma parte del «Plan Vive II Madrid». Las inscripciones para alquilar una de las viviendas baratas de Madrid se abrirán el 3 de marzo de 2026 a las 09:00 horas, mientras que la primera adjudicación de viviendas está prevista para el 9 de marzo de 2026, apenas seis días después. Las viviendas están destinadas exclusivamente al alquiler, sin posibilidad de compra ni de alquiler con opción a compra, al tratarse de inmuebles protegidos bajo la figura de VPPB.

«La vivienda se entrega sin amueblar, si bien cuenta con armarios modulares, uno empotrado en el vestíbulo de entrada y armarios exentos en los dormitorios. La cocina está equipada con horno, placa vitrocerámica de inducción, campana extractora y fregadero, con electrodomésticos de marca MIDEA. Los baños están equipados con platos de ducha y con grifería y sanitarios Jacob Delafon. La climatización de la vivienda se realiza mediante aerotermia con control por termostato».

¿Cómo solicitar las viviendas baratas de Madrid?

«La renta mensual será la fijada para esta concesión, siempre dentro del límite máximo según normativa de viviendas con protección pública y teniendo en cuenta la aplicación del IPC anual correspondiente. A esta renta se le sumarán los gastos repercutibles: gastos de comunidad (hasta el máximo permitido), el IBI y las tasas municipales».

En la promoción Plan Vive II – Pinto (Calle Isaac Albéniz, 2), la renta total mensual varía según el tamaño y la calificación de las viviendas baratas en Madrid: los pisos más baratos son de 1 dormitorio, con alquileres desde aproximadamente 574 €/mes, mientras que los más caros son de 3 dormitorios para familias numerosas, alcanzando hasta 1.043 €/mes. En general, las viviendas de 1 dormitorio se sitúan entre 574 y 600 €/mes, las de 2 dormitorios entre 700 y 930 €/mes, y las de 3 dormitorios en torno a 1.038–1.043 €/mes.

Proceso de alquiler online

Las viviendas baratas de Madrid deberán destinarse a residencia habitual y permanente, siendo requisito imprescindible que la persona solicitante no sea titular de ninguna otra vivienda en todo el territorio nacional. Por otro lado, pueden acceder a estas viviendas las personas mayores de edad o, en su caso, menores legalmente emancipados, que tengan española o residencia legal en España.

En cuanto a los ingresos, el umbral mínimo exigido es de 1,5 veces el IPREM, mientras que el máximo es de 5,5 veces el IPREM para viviendas VPPB y de 7,5 veces el IPREM para viviendas VPPL. Además, se establece un límite de esfuerzo económico, de modo que el importe total de la renta anual de la vivienda no podrá superar el 35 % de los ingresos netos anuales de la unidad de convivencia. Por último, tienen prioridad en el proceso de adjudicación aquellas personas que estén empadronadas y/o tengan su centro de trabajo en el municipio al que se opta a la vivienda.

Completa los datos que te pidamos para solicitar tu vivienda. Si cumples con los requisitos preliminares establecidos, se admitirá tu solicitud. Las viviendas se asignarán según orden de inscripción y siempre que se cumplan los requisitos. Los adjudicatarios deberán entregar la documentación acreditativa. Una vez acreditados los requisitos, firmarán digitalmente tu contrato de alquiler.

Plan Vive Madrid

«El Plan Vive Madrid es un proyecto impulsado por la Comunidad de Madrid cuya finalidad es ampliar el parque de viviendas destinadas a alquiler a precios asequibles, a través de la colaboración público-privada.

Esta colaboración se lleva a cabo mediante un modelo de concesiones administrativas de dominio público al sector privado que contempla la construcción de 25.000 pisos de arrendamiento hasta antes de 2030, con rentas por debajo del mercado».

De las 5.175 casas entregadas hasta la fecha, 2.116 se ubican en tres municipios del sur de la región: Alcorcón, Getafe y Móstoles. En este contexto, el consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras, Jorge Rodrigo, ha señalado que «es evidente el compromiso del Gobierno de la Comunidad de Madrid con esta zona, ya que muy pronto se unirán a estas cifras las que se están edificando aquí, en Pinto, o las que se encuentran en un escenario similar en Navalcarnero (425), Humanes de Madrid (50), Torrejón de la Calzada (61) y Aranjuez (400)».

El «Plan Vive» aumentará la oferta de alquiler asequible con 14.000 nuevos hogares en una veintena de localidades en la presente Legislatura, 5.500 de ellos destinados exclusivamente a menores de 35 años. «Hace unas semanas se adjudicó la construcción de los primeros 3.404 correspondientes al Plan Vive Solución Joven en Alcobendas, Tres Cantos, Móstoles, Arroyomolinos, Colmenar Viejo, Valdemoro, Loeches, Torrejón de la Calzada, Torrejón de Velasco y Madrid capital».

Asimismo, el consejero ha recordado que «estos 422 forman parte de los cerca de 3.200 inmuebles del Plan del Plan Vive que se van a finalizar a lo largo de 2026, con el objetivo de facilitar el acceso a un hogar a jóvenes y familias. Ésta nueva promoción contará con 221 viviendas de un dormitorio, 173 de dos y 28 de tres. «Como es habitual en esta iniciativa del Ejecutivo regional, los futuros inquilinos también tendrán a su disposición plazas de garaje y zonas comunes, como piscina y gimnasio».