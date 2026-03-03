Alcobendas refuerza su compromiso con la propiedad privada con una Oficina y un Protocolo Antiocupación

La alcaldesa de Alcobendas, Rocío García Alcántara, ha presentado esta mañana, junto al alcalde de Badalona y referente en la lucha contra la ocupación ilegal de viviendas, Xavier García Albiol, la nueva Oficina y el Protocolo Antiocupación que la ciudad ha puesto en marcha con el objetivo de proteger la propiedad privada y agilizar los trámites para recuperar viviendas ocupadas ilegalmente. Este recurso actuará como centro de asesoramiento, mediación y agilización de recursos ante situaciones de allanamiento o usurpación.

“El mensaje es claro para todos los delincuentes y okupas profesionales”, ha asegurado Rocío García. “En Alcobendas se respeta la propiedad privada y esta oficina refuerza las directrices de firmeza y mano dura trasladadas a la Policía Local a mi llegada a la alcaldía”. Por su parte, el alcalde de Badalona ha recalcado que “esta oficina no responde a cuestiones ideológicas ni políticas. No es de derechas ni de izquierdas; es una oficina que dará respuesta a un problema que pueden sufrir los ciudadanos de Alcobendas. La ocupación es un delito y, como tal, se tiene que prevenir y combatir.”

Desde junio de 2023, la Policía Local ha colaborado en la liberación de 216 pisos ocupados que han sido devueltos a sus legítimos propietarios: 90 en 2023, 83 en 2024 y 43 en 2025, lo que supone el 80% de las ocupaciones ilegales de vivienda en la ciudad.

El mayor desalojo de la actual legislatura tuvo lugar en la Calle Francisco Largo Caballero, donde se desalojaron 64 viviendas ocupadas durante diez años, que habían provocado un aumento de la delincuencia y deterioro de la convivencia en la zona. También se han llevado a cabo dos desalojos destacados en la calle Fuego (ocho viviendas ocupadas durante dos años antes de concederse las licencias de primera ocupación) y en la calle Pablo Picasso (9 viviendas de IVIMA y SOGEPIMA con alquileres a bajo coste).

Todas las actuaciones de desalojo han sido posibles gracias al trabajo coordinado de Policía Nacional, Policía Local y Protección Civil.

Alcobendas, una ciudad segura

Con un presupuesto anual de 72.615 euros y atendida por una psicóloga y una letrada, la Oficina Antiocupación de Alcobendas, ubicada en la Base de la Policía Local del Distrito Centro, ofrecerá asesoramiento en prevención de la ocupación ilegal y estrategias de actuación para evitar daños, así como asistencia psicológica y jurídica gratuita. Además, desarrollará una labor permanente de información y acompañamiento para anticiparse a posibles casos y reforzar la protección de las viviendas desde el primer momento. Asimismo, se encargará de la coordinación con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad para agilizar la resolución de las ocupaciones dentro del marco legislativo trabajando, con los 225 agentes que componen la plantilla de Policía Local.

La alcaldesa ha repasado también las últimas actuaciones llevadas a cabo desde Policía Local para que Alcobendas siga siendo una ciudad segura para todos los vecinos y visitantes. “Un ejemplo de convivencia, con una policía con autoridad y medios materiales y con tolerancia cero con los delincuentes”.

Se han incrementado las inspecciones en locales de ocio nocturno que infringen la ley, generando problemas de seguridad y afectando al descanso vecinal y se han sancionado y cerrado varias discotecas en el Distrito Centro, y se ha aumentado la presión frente a los grafitis, pintadas o quienes deterioran el mobiliario público. El programa de detección de pintadas ya ha resuelto más de 100 infracciones en vía pública.

Por otro lado, se han invertido más de 8 millones de euros en mejorar la convivencia, la confianza y la seguridad de los alcobendenses con 50 nuevos agentes para Policía Local (la oferta pública más numerosa de la historia); se ha realizado una inversión récord en digitalización y pantallas en los Centros de Comunicaciones que controlan las 357 cámaras de videovigilancia y sistemas OCRs que hay repartidas por la ciudad y se ha renovado la flota de coches patrulla, furgonetas y motocicletas de la Policía Local.

Gracias a todas estas medidas la cibercriminalidad ha descendido, por primera vez en Alcobendas, con una reducción del 7,3% de las estafas informáticas y un 1,7% el resto de los delitos y los datos de criminalidad de 2025 confirman una evolución positiva de la seguridad en el municipio, con un descenso destacado de los delitos que más impacto tienen en la vida cotidiana de los vecinos, según datos del Ministerio del Interior.